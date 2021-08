Vanvidskørsel i Odense: Folk måtte springe til side for rød Citroën

Adskillige politibiler var lørdag aften i hælene på en rød Citroën C1, der kørte vanvidskørsel i den sydlige del af Odense.

Ifølge politiet var der flere situation, hvor gående måtte springe til side for at undgå at blive ramt af bilen. Politiet efterlyser nu vidner, der har oplevet farlige situationer med den røde Citroën.

Det skriver politiet på Twitter.