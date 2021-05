Vanvittig afslutning: Odense Håndbold vinder dramatisk semifinale

Foran med et enkelt mål og med under ti sekunder tilbage på uret var Odense Håndbold på bolden, da landsholdsspiller Mie Højlund flot kom alene igennem - blot for at se sin afslutning blive reddet.

I stedet for at lukke kampen gav det pludselig Team Esbjerg muligheden for at komme tilbage og få et uafgjort resultat.

Efter en time-out med blot seks sekunder tilbage lykkedes det faktisk for de vestjyske gæster at få udlignet til 27-27.

Men efter at have set scoringen igennem på video underkendte dommerparret det udlignende mål, fordi de vurderede, at slutsignalet havde lydt, og Odense Håndbold kunne juble over en flot tilkæmpet sejr i en tilskuerløs håndboldhal i det sydøstlige Odense.

Med sejren sikrede Odense Håndbold sig et godt udgangspunkt inden den anden semifinalekamp.

Der spilles bedst af tre kampe, og der er returkamp i Esbjerg på lørdag.