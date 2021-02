Skøjtesøer åbnet flere steder - men du skal skynde dig

Det er nu muligt at finde skøjterne frem og bevæge sig ud på fire skøjtesøer i Assens. Det skriver kommunen på sin hjemmeside.

Søen ved Trunderupskoven i Haarby er helt åben for skøjteløb, da isen er 13-15 centimeter tyk. På tre andre skøjtesøer i Assens har kommunen også tilladt skøjteløb - dog kun på et afgrænset område. Resten af kommunens seks skøjtesøer er fortsat lukket for færdsel.

I Odense kan du godt lade skøjterne bliver i skabet, for trods frostgrader og snestorm er søerne i Odense Kommune ikke klar til at skøjte henover.

Og det når de ikke at blive denne vinter.

- Vi måler igen på onsdag, men de lover varmegrader, så jeg tror ikke, at skøjtesøerne når at åbne i år. Det er lidt ærgerligt, nu hvor det endelig er vinter, siger parkforvalter i Odense Kommune Hanne Pedersen.

Skynd dig

Men det bliver et kort visit, og man skal skynde sig derude, for det bliver i få dage Hanne Pedersen, parkforvalter, Odense Kommune

Ét sted i Odense har parkforvaltningen alligevel valgt at åbne for at bevæge sig på isen, nemlig på Munkedammen i Odense M. Det bliver dog kun den forreste del af søen, der er sikker at gå på, da isen på den nordvestlige del ikke er tyk nok. Der vil derfor være tydelige afspærringer sat op.

- Vi har valgt at åbne Munkedammen med restriktioner, for folk går og tripper efter at kunne bevæge sig ud på isen, siger Hanne Pedersen.

Selvom man kan gå på isen, behøver man ikke slæbe skøjterne med.

- Folk har kastet lidt med sten og grene på søen, så den er ujævn, og man skal ikke regne med at kunne skøjte på den. Men man kan få oplevelsen af at gå ud på søen, siger hun og tilføjer:

- Men det bliver et kort visit, og man skal skynde sig derude, for det bliver i få dage.

Skøjtemuligheder på Fyn Udover Munkedammen, kan fynboer tage til Kamgraven ved Nyborg Slot, hvor isen er 14 centimeter tyk og mulig at skøjte på. Munkedammen i Odense M er ikke optimal til en skøjtetur, men mulig at gå ud på. Desuden er Kåls mølledam, Sønderby sø, Turup gadekør i Assens åbnet for skøjteløb i et afgrænet område, mens søen ved Trunderupskoven i Haarby er åben for skøjteløb.

Forsamlingsforbuddet skal stadig overholdes

Hanne Pedersen anbefaler, at man skynder sig ud til Munkedammen, hvis man vil nå at opleve en tilfrosset sø i Odense Kommune.

Dog minder Fyns Politi om, at der stadig ligger et forsamlingsforbud.

- Man må ikke være mere end fem, selvom det er udenfor, og vores mål er passe på smittespredning - og så selvfølgleig sikkerheden, siger vagtchef ved Fyns Politi Peter Vestergaard.

Fyns Politi får løbende anmeldelser om, at folk færdes på den usikre is, og da søerne ikke når at få en tykkelse på 13 centimeter i år, vil det kun være Munkedammen, der er farbar.

- Man kan risikere at få en bøde, hvis man overtræder forsamlingsforbuddet eller går på en sø, der ikke er sikker, men det er ikke et mål for os at give mange bøder, siger Peter Vestergaard.

Det vil være tilfældet med alle søer, untagen Munkedammen, i Odense Kommune, hvor man altså kan få en bøde for 1.000 kroner for at bevæge sig ud på isen.