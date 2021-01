Vedtaget: Psykisk syge skal skånes for elektronisk post i weekenden

Et brev fra det offentlige, der tikker ind i en weekend eller på en helligdag, kan få store konsekvenser for psykisk syge.

Det ved Jonas Schmidt, der til TV 2 Fyn har fortalt, hvordan hans personlighedsforstyrrelse og to angstdiagnoser bliver påvirket af at modtage et brev i e-boks.

- Når jeg får angst, kommer det som et lyn fra en klar himmel. Jeg begynder at ryste, svede og hyperventilere, og mine tanker er et stort kaos af død og ulykke. Jeg har før kastet op og besvimet, siger han.

Læs også Psykisk syge Jonas råber højt: I må ikke kontakte os i weekenden

Det skal de sårbare borgere ikke leve med, mener samtlige medlemmer af Beskæftigelses- og Socialudvalget i Odense Kommune, der nu vil sætte en stopper for breve til psykisk syge på tidspunkter, hvor deres kontaktpersoner ikke står til rådighed.

- Et enigt udvalg har bakket op om, at vi skal sikre, at psykisk syge ikke får elektronisk post op til weekender og helligdage, siger Reza Javid, der er medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget for Enhedslisten i Odense Kommune.

Vil ikke unødigt genere borgere

Derfor har udvalget bedt forvaltningen komme med et forslag til, hvordan brevene fremover bliver sendt på tidspunkter, hvor de psykisk sårbare kan få hjælp til at forklare eller uddybe brevet.

- Det er vigtigt, at vi får lavet en løsning, så vi ikke unødigt genere disse sårbare borgere, hvor en besked fra det offentlige kan udløse angst eller andre reaktioner, når de ikke kan få besvaret deres spørgsmål samme dag, siger Reza Javid.

Læs også Tidsplan skrider under Nyt OUH

Siden TV 2 Fyn bragte interviewet med Jonas Schmidt, har Cæcilie Crawley (S), der også er medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget, fået henvendelser med historier ligesom Jonas Schmidts. Derfor glæder det hende nu, at udvalget er enige om at finde en ny løsning, selvom udfordringen bliver at få det tekniske og retslige på plads, så lovgivningen overholdes.

- Det har været rigtig vigtigt at få belyst, og det har udvalget bakket op om. Politisk er vi alle sammen enige, og det virker så simpelt og så oplagt, at der må findes en løsning.