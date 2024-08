Vej i Odense omdannes til racerbane i seks timer

Det er ikke hver dag, at en vej i Odense omdannes til racerbane - i hvert fald slet ikke indenfor lovens rammer.

Men det sker nu i hele seks timer, når der i anledning af Auto Show i Odense Congress Center laves et street race den 17. august.

Banen bliver 201 meter lang og vil være placeret på Stat Ene Vej i industrikvarteret Tietgenbyen. Her vil ræset næppe forstyrre meget, da det foregår i aften- og nattetimerne fra klokken 18 til 24.

Arrangøren oplyser at alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er omhyggeligt gennemgået og implementeret for at sikre en problemfri afvikling af begivenheden.

Det kræver billet at overvære arrangementet. Har man sin egen gade-racerbil kan man også deltage i gaderæset. Det kræver dog tilmelding og en godkendt styrthjelm.