Vejbod midt i byen: - Vi stoler på hinanden og alle betaler

"Kom blot og sæt dig men frys da næppe - vi har nemlig både puder og tæppe. Husk blot når tørsten er slukket og du er færdig med at gæste - ryd pænt op. Så er der klar til den næste."

Det er opfordrende ord, der står skrevet på et skilt på væggen ind mod Munkebo Brewery & Small Craft Distillery på Odense Havn.

Ved havnekajen foran bryggeriets indgang er der både mulighed for at hvile benene og få slukket tørsten med god samvittighed. Også selvom bryggeriet er lukket på grund af corona.

- Vi kunne se, at folk selv slæbte drikkelse med. Så derfor ville vi tilbyde dem noget andet i stedet for, siger Claus Christensen, direktør hos Munkebo Brewery & Small Craft Distillery.

Tillid avler ærlighed

Og det lille bryggeri kan mærke opbakningen fra Odense, og Claus Christensen er imponeret over, hvordan folk støtter op om det lokale.

- Det er et lille stykke land, der er rykket ind på Odense Havn. Et lille gårdmiljø, hvor folk stoler på hinanden, siger han.

Men konceptet med at tage selvbetjeningen fra gårdbutikkerne med ind til byen hos det lille bryggeri er nyt. Og det var ikke uden bekymringer fra direktøren.

- Jeg var bange for, at folk ville tage uden at betale, men alle har betalt. Det der med at stille tingene ud og lade folk styre det selv, det er noget, man gør på landet. Så vil det virke inde i en by som Odense. Ja. Det synes jeg faktisk, er ret fedt, siger Claus Christensen.

Direktøren var i første omgang bekymret for om tilbuddet kunne misbruges og være i strid med reglerne om servering til mindreårige.

- Bevillingsnævnet har sagt god for selvbetjeningsløsningen, da de opfatter tilbuddet som sammenligneligt med take away, siger han.

Møblerne stod ikke, hvor de plejede

I en kaffepause undrede Claus Christensen og kollegerne sig over, at udendørsmøblerne ikke stod, hvor de plejede.

- Vi opdagede, at vores møbler var flyttet rundt. Det havde vi ikke selv gjort, så der var jo nogen, der havde brugt det. Og det må de godt, siger Claus Christensen.

Men Claus Christensen mente, at bryggeriets udendørsmøbler var lidt hårde og koldt at sidde på. Han var derfor hurtig på tasterne.

- Jeg lagde et facebookopslag op om, at vi havde fundet ud af, at folk bruger vores møbler også selvom der er lukket. Men hvis de gerne ville sidde på en pude, så kunne vi da sætte en pude ud, som de kunne bruge, siger Claus Christensen og fortsætter:

- Der gik ikke et minut, så sagde folk, at de gerne ville bruge puder, fordi de sad der ret ofte for at nyde udsigten.

De positive tilbagemeldinger på Facebook fik straks Claus Christensen til at lave en konkurrence.

- Vi lavede den her konkurrence, fordi vi var nødt til at have et lille skilt. Vi kan jo ikke bare sætte puder ud. De er jo også nødt til at hjælpe os med at passe på dem. Brug dem endelig, men læg dem tilbage i kassen, siger Claus Christensen.

Et skilt der rimer

På kort tid havde 18 spirende digtere givet deres bud på et havnedigt til bryggeriets udendørsmøbler. Men kun to kom igennem nåleøjet.

- Jeg gik dem alle sammen igennem, og så forsøgte jeg at finde det, med det bedste rim. Hvor der var gjort ud af, at ordene passer sammen. Vi valgte to digte ud af ret mange, siger Claus Christensen.

For skiltet med de opfordrende ord om at tage et hvil og en pude skulle ifølge Claus Christensen være i ægte HC. Andersen stil.

- Siden vi er i H.C. Andersens by, hvorfor så ikke lave et lille digt. Så jeg lavede en lille opfordring. Jeg vil gerne give en kasse øl til dem, der kommer med det smukkeste digt. Og der gik bare et øjeblik, så blev vi bestormet med digte fra mange forskellige.

De to vindere kunne glæde sig over, at præmien var en kasse øl fra direktøren.