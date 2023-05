Vejlukninger i Odense: Venstre og Konservative indgår musketer-ed

Venstre og Konservative i Odense besluttede onsdag aften at slå kludene sammen i forhandlingerne om en grøn mobilitetsplan.

De to store borgerlige partier dannede efter første forhandlingsmøde, med borgermester Peter Rahbæk Juel ved bordenden, et ”forhandlingsfælleskab”, som indebærer at de nu står last og brast med hinanden inde ved forhandlingsbordet.

- Hvis Konservative indkaldes til møde, så er Venstre med – og omvendt. Vi har ikke noget ønske om, at partierne skal forhandle hver for sig, siger social- og beskæftigelsesrådmand Christoffer Lilleholt (V).

- Det første møde var et sættemøde, hvor rammerne blev ridset op og der var en god stemning. Men vi vil ikke være med til vejlukninger, og da vi på den lange bane er vi enige med Venstre om at sikre en by, som også fungerer i fremtiden, går vores to partier samlet ind til de her forhandlinger, siger Søren Windell.

Forhandlingerne om en grøn mobilitetsplan ventes afsluttet inden sommerferien. Planen, som kan betyde store omlægninger af trafikken, skal blandt andet løse trængselsproblemer og bidrage til kommunens målsætning om at være klimaneutral i 2030