'Velfærdsprocent' næsten i mål: Kommune får lov at hæve skatten igen

Efter stigninger i 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021 og med en planlagte stigning i 2022, når kommuneskatten op på 25,49 procent.



- Det betyder, at vi med den planlagte velfærdsprocent kan forbedre forholdene for handicappede, og vi kan styrke indsatsen i forhold til, at vi i folkeskolen sørger for at få alle med. Derudover har vi en ambition om at få gæstekokke ud på byens plejehjem fire gange om måneden. Det når vi i mål med i den her omgang, siger Peter Rahbæk Juel (S), der er borgmester i Odense Kommune.

Mangler 0,01 procentpoint

Det står ikke kommunerne frit for at hæve kommuneskatterne, og det er derfor, man har måttet søge om tilladelse ved Indenrigs- og Boligministeriet. I aftalen for kommunernes økonomi mellem regeringen og Kommunernes Landsforening er der afsat en pulje på 50 millioner kroner.

Den kan kommunerne søge om andel i til at hæve skatterne. Odense Kommune var allerede garanteret at få lov til en stigning på 0,04 procentpoint, fordi man har fjernet dækningsafgiften for erhvervsejendomme.