Venner fik corona og mistede lugtesansen - og startede virksomhed, der kan hjælpe andre

- Jeg var egentlig ikke særlig syg i de 14 dage, det varede, men i et halvt år efter havde jeg ingen lugtesans, fortæller Jens Grønning.

Derfor startede de fynske venner virksomhed SmellCare med æteriske olier, der kan hjælpe danskere med genoptræning af lugtesansen.

- Vi havde selv et behov for vores produkt, og vi vidste, hvor mange der havde corona, så vi tænkte, at der måtte være nogen, der manglede det samme, som vi gjorde, fortæller Emil Müller.

Næsen i kanelen

Jens Grønning begyndte hjemme i køkkenet og fandt karry og kanel frem. Hurtigt fandt han dog ud af, at genoptræningen var mere omstændig end som så.