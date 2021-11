Venner og kolleger hylder optimisten Høgh: En inspiration

- Han tænker mere på, at andre ikke skal have smerte, end at han selv har smerte. Han tænker på at sige og gøre noget, der gør andre glade. Han tænker ikke et sekund på sig selv.



Ordene kommer fra en tårevædet Klaus Berggreen. Om sin nære ven og tidligere landsholdskollega Lars Høgh.

Som en lang række tætte bekendtskaber på og uden for fodboldbanen er profilen fra det legendariske VM-hold i 1986 tirsdag eftermiddag mødt op for at hylde Høgh.

For en gangs skyld er det Høgh, der er i centrum.

Den mangeårige OB-målmand er aktuel med bogen "Der er antal på alt", der er skrevet i samarbejde med forfatter Jakob Kvist. Her fortæller han om sin ubestridte kærlighed til fodbold - og ikke mindst livet.

Lægernes dom for Lars Høghs helbred er ikke til at tage fejl af. Kræften i bugspytkirtlen er blevet værre, og han har fået at vide, at han formentlig ikke har år, men måneder tilbage.

Denne dag stråler han imidlertid af overskud. Ganske vist er ansigt og ben betydeligt mere magre, end det billede de fleste nok har af fynboen med de lyse lokker.

Men hver gang en ny gæst træder ind af døren til bogreceptionen, mødes han eller hun af et stort smil og et kram. Der bliver udvekslet anekdoter og skrevet hilsener i bøger.

Receptionen afholdes i et lokale på toppen af en høj bygning i indre København. Den klare udsigt får Parken til at fremstå helt tydelig i horisonten og vækker minder om den begivenhedsrige EM-slutrunde, som landsholdet med Lars Høgh som en del af staben gennemlevede i sommer.

Høgh har endnu ikke selv læst bogen i sin helhed. Kun i brudstykker, men han har et klart håb til læseoplevelsen.