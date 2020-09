Venstre: Husk til næste valg, hvem der ville sælge Fjernvarme Fyn

Den massive modstand blandt odenseanerne mod et salg af Fjernvarme Fyn viser, hvor dårlig en beslutning det er at sælge Fjernvarme Fyn. Det mener Venstres spidskandidat i Odense, Christoffer Lilleholt.

- Det er helt vilde tal, som målingen viser. Tallene afdækker, at uanset om det er partier, der gerne vil sælge Fjernvarme Fyn eller ej, så er der massiv modstand af et salg. Det vidner om den usikkerhed, der er blandt befolkningen om, hvad det får af betydning for fjernvarmeprisen, siger Christoffer Lilleholt.

Jeg håber, at vælgerne husker det til næste valg, for det viser med alt tydelighed, at vælgerne vil have langsigtede økonomiske løsninger og ikke kortsigtede socialdemokratiske. Christoffer Lilleholt, spidskandidat, Venstre, Odense

Venstre: Husk hvem der vil sælge

Målingen viser, at 65 procent af odenseanerne er imod et salg af Fjernvarme Fyn. Kun 14 procent af odenseanerne mener, at det er en god idé at sælge Fjernvarme Fyn.

- Jeg håber, at det giver anledning til grundige overvejelser i Socialdemokratiet, inden man stemmer det her igennem i byrådet. Jeg håber, at vælgerne husker det til næste valg, for det viser med al tydelighed, at vælgerne vil have langsigtede økonomiske løsninger og ikke kortsigtede socialdemokratiske, siger Christoffer Lilleholt.

Smalt flertal bag salg

Det er et snævert flertal bestående af Socialdemokratiet, SF og Radikale i Odense Byråd, der er blevet enige om at sælge Fjernvarme Fyn til det forbrugerejede selskab Energi Fyn. Tilsammen kan de tre partier mønstre et flertal på 16 mandater ud af byrådets 29 mandater.

- Målingen viser, at det er en dårlig beslutning, som skaber usikkerhed blandt odenseanere. Den dårlige idé om at sælge Fjernvarme Fyn kan ikke sælges på en god måde, uanset hvor mange kommunikationsmedarbejdere, borgermøder og kampagner man sætter af, siger Christoffer Lilleholt.

Blandt Venstres vælgere er hele 73 procent imod et salg af Fjernvarme Fyn. Det er det samme tal som hos de konservative. Og den konservative rådmand Søren Windell mener også, at tallene taler deres tydelige sprog.

- Når 61 procent af de socialdemokratiske vælgere mener, at det er en dårlig idé, så viser det, at der findes mange fornuftige socialdemokrater, siger Søren Windell underfundigt.

- At det er nødvendigt at sælge Fjernvarme Fyn, viser, det her skyldes dårlig ledelse gennem mange år, hvor man ikke har sat penge af til driften. Det samme gælder efterslæbet på fortove og veje. Hvad mon borgmesteren vil sælge næste gang, siger Søren Windell.

K håber at fornuften sejrer

Søren Windell håber, at den massive modstand blandt odenseanerne om et salg vil få flertallets partier til at overveje beslutningen.

Jeg håber altid på, at fornuften sejrer, og at man ikke sælger. Jeg håber, at det giver anledning til overvejelser blandt partierne, der vil sælge, men det er jeg ikke sikker på sker, siger Søren Windell.

