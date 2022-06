Venstre om musik i parkerne: - Der skal være plads til de unge

Odense vil gerne være en levende by. Derfor skal der være plads til de unge i byens parker. Sådan siger Venstres Araz Khan, som medlem af By- og Kulturudvalget i Odense Kommune.

Onsdag er en vigtig del af de unges liv på spil i Økonomiudvalget. Her skal der tages stilling til om, der skal strammes op omkring larm i byens parker.

I denne forbindelse drejer det sig specifikt om "private personers brug af forstærket musik", som det formuleres i dagsordenen.

Med andre ord skal de senere års meget omdiskuterede brug af blandt andet de højtspillende, batteridrevne trådløse højtalere som soundbokse enten pålægges flere restriktioner, eller også skal der løsnes for brugen.

I dag skal musikken slukkes klokken 19 og må først tændes igen klokken 10. Araz Khan ønsker, at forbuddet først begynder klokken 21.

I fremstillingen af sagen står der, at "nogle beboere i området omkring Munke Mose, Eventyrhaven og Ansgar Anlæg føler sig stadig generet af musik fra bl.a. soundbokse, og naboklagerne fortsætter".

Få klager

Det er ikke lykkedes TV 2 Fyn at få de eksakte tal på, hvor mange klager der faktisk er tale om - hverken hos Fyns Politi eller hos By- og Kulturforvaltningen, hvor sagen hører under.

Araz Khan har dog en idé om, at klagerne ikke er mange.

- Min fornemmelse er, at det ikke er overvældende mange klager. Det er ikke noget, der vælter noget, siger han og tilføjer:

- Jeg tror, hånden på hjertet, ikke, det er det store problem.

TV 2 Fyn var for en måned siden forbi Munke Mose, og her var det tydeligt, at de nærmeste naboer ofte er generet af musik, som bliver spillet uden for det tilladte tidsrum.

- Det er mest den dumme bas rent ud sagt. Den kan vi altid høre, fortalte en 92-årig nabo til Munke Mose og tilføjede, at hendes mand har ringet til politiet klokken fire-fem om morgenen og fået den besked, at han ikke var den eneste, som havde ringet, og at man var på vej.

Umiddelbart drejer klagerne så ikke nødvendigvis om, hvad tid musikken skal stoppe, men om at musikken forstyrrer nattesøvnen.

Her ligger der i sagsfremstillingen et forslag om, at der "ansættes vægtere til at patruljere i de berørte parker".

Sådan et korps anslås til at koste 200.000 kroner årligt og foreslås finansieret via budgettet til renholdelse af grønne områder under By- og Kulturudvalget.

Helt konkret foreslås det at finansiere vægterne ved at fjerne omkring halvdelen af 186 skraldespande, som er opsat på kommunale arealer som skove og naturområder.

Når det her til, er Venstre også her klar til armlægning.

- Vi vil ikke finansiere det gennem fjernelse af skraldespande. Vi vil finde pengene et andet sted, og jeg er sikker på at finde pengene i de interne budgetter, siger Araz Khan.

De unge vil hygge sig

Araz Khan er ikke selv nabo til de tre grønne områder, men siger til TV 2 Fyn, at han har gået en tur i parkerne og snakket med de unge mennesker.

- De vil bare hygge sig.

Spørger man de unge, bør der være et sted, hvor de kan spille høj musik om aftenen.

Således har Nicklas Langer, medlem af DSU (Danmarks Socialdemokratiske Ungdom), forslået at gøre Kongens Have til et sted, hvor de unge kan hygge sig med høj musik til sent på aftenen.

- Der bor væsentlig færre mennesker der, end der gør ved Munke Mose, Eventyrhaven og Ansgars Anlæg, siger Nicklas Langer.

Inden dagens møde i Økonomiudvalget gælder restriktionerne for Eventyrhaven og Munke Mose, men ønskes udvidet til også at omfatte Ansgars Anlæg.

Restriktionerne blev indført i 2018 i et forsøg på at regulere og minimere støjen. Det er på alle dage forbudt at spille forstærket musik i tidsrummet klokken 19.00 til 10.00.