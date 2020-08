Venstre siger også nej til salg af Fjernvarme Fyn

Enhedslisten, Konservative og Dansk Folkeparti har allerede sagt klart nej, og nu melder det store borgerlige parti i Odense Byråd sig på banen med et lignende budskab.

- Vi siger nu klart nej til at sælge Fjernvarme Fyn. Der er alt for mange usikkerheder forbundet med det, og prisen er for lav, siger Christoffer Lilleholt, politisk ordfører for Venstre i Odense til TV 2 Fyn.

Et flertal i Odense Byråd har ellers besluttet at "undersøge mulighederne for et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn" til Energi Fyn til en pris på 900 millioner kroner.

Vil trække overskud ud

I stedet foreslår Venstre at trække en del af Fjernvarme Fyns overskud ud til at sikre fremtidens velfærd i Odense Kommune.

Det er den del af overskuddet, som vedrører de kommercielle aktiviteter, som Venstre nu har fået øje på.

Venstre vil dog ikke trække pengene ud fra sidste år eller de foregående år, men i fremtiden ser Christoffer Lilleholt nogle muligheder.

- Jeg forestiller mig ikke, at det er hele overskuddet, men en del af det kan vi godt trække ud, uden at det går ud over den grønne omstilling, siger Christoffer Lilleholt.

Det er kun et år siden, I anbefalede, at man undersøgte muligheden for et salg. Hvad har ændret sig?

- Vi har undersøgt muligheden, og vi har fået klarlagt, hvad der kan lade sig gøre. Når man finder en pris og en køber, skal man overveje, om prisen er høj nok, og der afgiver vi alt for meget magt over varmeprisen og den grønne omstilling i forhold til, hvad vi får, siger Christoffer Lilleholt.

Fakta om Fjernvarme Fyn Fjernvarme Fyn er Danmarks tredjestørste fjernvarmeselskab. Varmeselskabet er primært ejet af Odense Kommune, der ejer 97 procent. Nordfyns Kommune ejer de sidste 3 procent. Fjernvarme Fyn leverer varme til over 100.000 husstande i Odense og omegn. Virksomheden ejer de største kraftvarmeværker på Fyn, har knap 300 ansatte og er en af Europas største varmeforsyninger. Kilde: Odense Kommune

Fjernvarme Fyn havde sidste år et overskud på 156 millioner kroner. De 94 millioner kroner af overskuddet stammer fra selskabets kommercielle aktiviteter - først og fremmest fra produktionen af strøm.

De 94 millioner kroner er ikke omfattet af varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princippet og kan derfor trækkes ud af selskabet til investering i for eksempel kommunal velfærd.

Glæder konservativ rådmand

Konservative har længe været fortalere for at droppe salget af Fjernvarme Fyn, og derfor glæder det den konservative rådmand, Søren Windell, at Venstre nu er enige.

- Det er da en fantastisk glædelig nyhed. Nu har vi fået Venstre til at adoptere de holdninger og de argumenter, vi selv har haft, og det er da glædeligt og dejligt, siger Ældre- og Handicaprådmand i Odense, Søren Windell til TV 2 Fyn.

Også forslaget om at udnytte overskuddet i Fjernvarme Fyn er Konservative med på.

- Jamen det har vi jo selv foreslået. Det er rart, at Venstre igen adopterer vores holdninger. Det er jo det største kompliment, man kan få i politik. Fjernvarme Fyn har et overskud på produktionen af el. Det genererer nogle penge, og vi kan godt se på, om vi kunne bruge dem på en smartere måde, siger Søren Windell.