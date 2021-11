Venstre står udenfor i Odense: - Vi ønsker ikke at være lakajer for en rød borgmester

- Det stiller os fantastisk godt, for det stiller os som det eneste oppositionsparti til borgmesteren og det eneste parti, der ønsker en anden borgmester. Vi kommer til at kæmpe de næste fire år for at ændre det valg, der er sket her.



Er det tilfredsstillende, at I mister den indflydelsesrige by- og kulturrådmandspost, som du har haft hidtil? Er det med til at varetage de mange venstrevælgeres interesser?

- Det er det i den grad, for vi har også fået et stærkt, stærkt mandat med seks mandater, der jo også kan varetage interesse på mange andre områder. Nu kommer vi til at gøre det på Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, og det er jo Venstres kerne at gå til valg på at skabe flere arbejdspladser i den her by. Det er virkelig vigtigt for Venstre, at flere kommer i job, og det kommer vi til at gøre herigennem, og det er jo et af Venstres kerneområder, siger Christoffer Lilleholt og fortsætter:

- Vi glæder os til at hjælpe de mange tusind ledige, der er i den her by med at komme ud til de mange tusind virksomheder, der er i den her by.

Er der splid mellem jer og Konservative nu?

- Nej, det er der bestemt ikke. Men Konservative har valgt en anden vej. De har valgt at bakke op om en rød borgmester, og det er en anden vej, end Venstre har. Vi vil gerne kunne se os selv i øjnene i forhold til de vælgere, der har stemt på os, for de har stemt på et systemskifte og ikke, at vi skulle bakke op om en rød borgmester, siger Christoffer Lilleholt.