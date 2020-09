Venstre vil have rådgivningstelefon mod social kontrol

Der skal sættes penge af til en telefonlinje, hvor kvinder der lever med social kontrol kan få hjælp og rådgivning. Det foreslår Venstre i Odense Byråd.

- Jeg foreslår, at Odense Kommune kommunikerer offensivt, at man kan ringe til en medarbejder og blive rådgivet om, hvad der er normalt i Danmark, og hvad der ikke er, siger Venstres spidskandidat i Odense, Christoffer Lilleholt.

Læs også Odense-imam stod bag: Skilsmissedokument afslører sharialov i Vollsmose

Imam lavede skilsmissedokument

Forslaget fra Venstre kommer, efter der har været flere historier fremme om, at en imam i Odense har været med til at udfærdige et skilsmissedokument, der blandt andet fastslog, at en kvinde fra Vollsmose ville miste retten til sine børn, hvis hun giftede sig igen.

Det skal være muligt for kvinderne at få hjælp til at se andre muligheder end at blive i et ægteskab, hvor der er social kontrol Christoffer Lilleholt, spidskandidat, Venstre

Christoffer Lilleholt mener, det er vigtigt, at kvinder, der lever under social kontrol, får en mulighed for at kunne tale med en person om, hvad mulighederne er for at gå imod de råd, som de måtte blive udsat for af imamerne.

- Det skal være muligt for kvinderne at få hjælp til at se andre muligheder end at blive i et ægteskab, hvor der er social kontrol. Kvinderne skal have en reel oplysning af, hvad de faktiske konsekvenser ville være, ved at de lader sig skille og siger fra over for at bliver kontrolleret, siger Christoffer Lilleholt.

Læs også Minister om sharia-skilsmisse: Ikke enkeltstående tilfælde

Religiøst råd i Vollsmose

Berlingske har i artikler dokumenteret, at der findes et religiøst råd i Odense, som servicerer borgere i Vollsmose, og avisen har fået indsigt i et dokument, der viser betingelserne ved en skilsmise. Det er behandlet efter sharialov og ikke den danske skilsmisselovgivning.

- Det er en stat i staten, og det er et regulært parallelsamfund vi ikke kan tolerere, hvor de har en funktion, hvor de rådgiver kvinder til at blive hos de mænd, som de egentlig ønsker at skilles fra, siger Christoffer Lilleholt.

I både rød og blå bloks forslag til næste års budget for Odense Kommune er der sat penge af til arbejdet imod parallelsamfund.