Venstre vil øge indsats mod ludomani

Venstre i Odense vil have kommunen til at øge indsatsen mod ludomani blandt unge.

Baggrunden for udmeldingen er en rapport fra Rambøll, der viser, at antallet af ludomaner i Danmark er fordoblet på bare fem år.

Samtidig er andelen af spilafhængige unge under 25 år steget fra 7 til 34 procent på 15 år.

Nicolai Busch Bæhrenz (V) foreslår, at Odense Kommune gør mere for at forhindre spilafhængigheden blandt unge.



- Det her er et problem i voldsom udvikling, og vi har som opgave at skabe et godt liv for vores børn og unge.