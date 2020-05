Venter på endelig tilladelse: Café regner med genåbning på mandag

Både caféer og restauranter venter spændt på den næste udmelding fra Regeringen. Får de lov til at åbne igen efter den 10. maj, og hvilke forholdsregler forventes de i så fald at tage?

Onsdag meldte statsminister Mette Frederiksen ud, at Regeringen blandt andet ønsker at åbne for caféerne i anden fase af genåbningen af landet. Det gjorde hun forud for, at Folketinget partier onsdag aften fortsætter forhandlingerne om genåbningens fase to. Det skriver Ritzau.

Alligevel er der ingen, der med sikkerhed kan vide, hvor meget reglerne bliver lempet, men spørger man Jørgen Brochorst Christensen, der er medejer og direktør for Café Biografen i Odense, så føler han sig sikker på, at han kan åbne igen på mandag.

- Jeg har meget svært ved at finde argumenter for, at det ikke er forsvarligt at genåbne, siger Jørgen Brochorst Christensen.

Han er derfor gået i gang med de indedende forberedelser til genåbningen af hans café.

Epidemien forventes at dø ud

Det ser da også ud til, at Jørgen Brochorst Christensen får ret i sine antagelser, hvis man skal tro på en ny rapport fra Statens Seruminstitut, Regeringen bruger til at drøfte sine genåbningsplaner.

Hvad indbefatter grundblokken? Betegnelsen grundblokken henviser til åbning af detailhandel, herunder storcentre, professionel idræt uden tilskuere, 5.000 kritiske offentlige arbejdspladser såsom Arbejdstilsynet og Forsvaret, samt zoologiske haver, botaniske haver og bibliotekers mulighed for ind-og udlån.

Ifølge en ekspertgruppe under Statens Serum Institut er der nemlig tegn på, at coronaepedimien i Danmark vil dø ud, selv hvis man åbner samfundet yderligere. Det skriver de i den nye rapport.

- Sammenfattende kan det konkluderes, at det er overvejende sandsynligt, at epidemien dør ud af sig selv, såfremt den nuværende grad af nedlukning fortsætter. Epidemien forventes ligeledes at dø ud for scenariet med genåbning svarende til grundblokken alene, under forudsætning af, at fysisk afstand og hygiejnetiltag fastholdes, skriver SSI i rapporten.

I rapporten har SSI regnet på i alt 11 åbningsscenarier. Altafgørende for alle beregninger er dog, at alle danskerne fortsætter med at holde fysisk afstand og have god håndhygiejne.

Brug for klar udmelding snart

Selvom der er udsigter til en genåbning snart, har caféer og restauranter brug for en mere konkret udmelding, så de ved, hvad de skal forberede sig på.

Jeg tror, de fleste tænker som mig. Genåbning afhænger i høj grad af de betingelser, der følger med Stephane Libourel, ejer, Restaurant Bacchus, Odense

For hvis ikke spisestederne kan forberede sig på de kommende regler, er der risiko for, at de ikke bliver klar, siger Jørgen Brochorst Christensen.

- Vi skal nå at bestille varer, og vi har en helligdag på fredag, så det er allerede et problem at nå at lave aftaler, siger Jørgen Brochorst Christensen og fortsætter:

- Jeg kan ikke se, hvor meget klogere man bliver over en weekend.

Brancheorganisationen Horesta frygter i den forbindelse, at endnu flere restauranter vil gå konkurs, hvis der ikke snart kommer en langsigtet plan for genåbning af restauranter og caféer.

- Vi har hårdt brug for en langsigtet plan, der fortæller virksomhederne, hvornår de kan regne med at genåbne i større skala. Det er helt afgørende, at virksomhederne får klarhed over, hvornår der kan åbnes, og efter hvilke regler, så vi får en plan, vi kan arbejde efter, siger organisationens direktør Katia K. Østergaard til Politiken.

Restaurant kan ikke leve af udeservering

Anderledes skeptisk overfor en genåbning er Stephane Libourel fra Restaurant Bacchus i Odense.

- Jeg vil fortsætte med take-away, indtil vi kan åbne fuldt ud igen. Hvis vi for eksempel skal åbne med to meters afstand, kan vi kun fylde restauranten halvt, og så har jeg kun halv omsætning, siger Stephane Libourel.

Hans restaurant er placeret midt i Odenses gågade, og derfor er der heller ikke meget plads til udeservering. Hvis genåbningen starter udendørs, vil det derfor ikke være til megen hjælp for Stephane Libourel.

- Det er heldigt for dem, der kan, men vi kan ikke. Vi har kun nogle få borde og stole, så jeg kan ikke leve af udeservering, siger Stephane Libourel.

Ifølge køkkenchefen har debatten handlet for meget om udeservering uden at tage hensyn til de mange, der ikke har den mulighed.

- Jeg tror, de fleste tænker som mig. Genåbning afhænger i høj grad af de betingelser, der følger med, siger Stephane Libourel.

Udeservering er ikke nok

Horestas direktør håber, at regeringen i forbindelse med den yderligere genåbning af samfundet vil overveje at åbne erhvervet efter samme model som i Norge og Sverige.

Her er afstandskravet nemlig sat ned til en meter, når planerne for genåbningens fase to fremlægges.

- Det er fint, hvis man tillader udeservering, men det er jo ikke noget, erhvervet i sig selv kan leve af, og da slet ikke i Danmark. Derfor håber vi på en langt bredere genåbning, siger Katia K. Østergaard til Politiken.

Hos Café Biografen har Jørgen Brochorst Christensen dog allerede sat borde og stole frem, så de er klar til at rykke ud med kort varsel.

- Det er i hvert fald ikke mig, de skal vente på, siger han.