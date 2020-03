Verdensmester hyldet på det gymnasie, der reddede hans karriere

- Det er her jeg har haft min daglige gang i fire år, konstaterer Rasmus Lund Pedersen med et smil.

Fredag var den fynske verdensmester på besøg på Tornbjerg Gymnasium, hvor den 21-årige banecykelrytter igennem fire år havde sin daglige gang.

Her blev han hyldet for den guldmedalje han hev hjem ved VM i 4.000 meter holdforfølgelsesløb i Berlin 27. februar, hvor han blandt andre kørte med fynske Lasse Norman Hansen.

- De (lærerne, red.) har støttet mig hele vejen igennem og skubbet mig i den rigtige retning. De har bidraget til min udvikling, husker Rasmus Lund Pedersen om sine år på det odenseanske gymnasium.

Læs også Verdensrekord igen: Fynske baneryttere tager VM-guld

I gymnasietiden var han en del af Tornbjerg Elite - en særlig linje for Team Danmark-godkendte elever, der vil kombinere sport med en studenterhue.

Eliteteamet hjalp mig tilbage på rette spor. På den måde er jeg taknemlig for, at jeg kom ud som et helt menneske Rasmus Lund Pedersen

- Rasmus er ikke en helt almindelig elev eller cykelrytter. Han har gået her (på Tornbjerg Gymnasium, red.) i fire år og haft stor succes, forklarer Georg Sveistrup, der er skolens uddannelsesleder og ansvarlig for Tornbjerg Elite.

Var tæt på at droppe cyklen

Undervejs i sin tid på gymnasiet blev Rasmus Lund Pedersen i tvivl, om hvorvidt cyklen var den rette vej.

- Han (Rasmus Lund Pedersen, red.) fik en nedtur, da han ikke kom til OL i Rio de Janeiro, mindes Georg Sveistrup, der fredag var med til at hylde den nybagte verdensmester.

Hvad er Tornbjerg Elite Tornbjerg Elite er et tilbud til unge, der gerne vil blive gode til sport samtidig med at de får en gymnasiel eksamen. Det betyder samtidigt, at deres uddannelse bliver et år længere, så de har mere tid til deres sport. Derudover tilbyder Tornbjerg Gymnasium ekstra sparring og særlige eksamensvilkår, så eleverne kan komme til vigtige stævner. Kilde: Tornbjerg Gymnasium Se mere

I dag er cykelrytteren ikke i tvivl om, at Tornbjerg Gymnasium har været afgørende for hans karriere

- Eliteteamet hjalp mig tilbage på rette spor. På den måde er jeg taknemmelig for, at jeg kom ud som et helt menneske, siger den fynske cykelrytter.

Netop tanken om et helt støbt menneske, er vigtigt på gymnasiet.

- Vi kunne se, at han cyklede med glæde igen. Det er det vi arbejder med i Tornbjerg Elite. De unge skal ikke have afsavn, træning og skole. De skal også være hele mennesker, siger Georg Sveistrup og tilføjer:

- Man skal være nogen før man bliver til noget. Og det er Rasmus i hvert fald et godt eksempel på.