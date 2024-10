Verdensstjerner indtager Odense i efterårsferien

Tirsdag er der taget hul på verdens andenstørste badmintonturnering i Jyske Bank Arena i Odense, hvor Denmark Open afvikles.

For arrangørerne bag er det kulminationen på et års hårdt arbejde, og for direktøren i Badminton Danmark Kristian Pinderup Langbak er det helt naturligt at invitere verdenseliten til Danmark.

En af de verdensstjerner, der er klar til at smashe løs i Odense, er bysbarnet Viktor Axelsen. Han skal forsøge at gøre det bedre end sidste år, hvor en drilsk skade efterfølgende blev et stort problem.