"Vi kan sætte turbo på væksten": Medicinal-gigant får økonomisk boost af milliardforetagende

Orifarm Group A/S har indgået aftale om strategisk kapital fra investeringsfirmaet Carlyle’s Global Credit platform.

Det oplyser parterne fredag eftermiddag.

Carlyle forvalter investeringer for 426 milliarder dollar.

Investeringen har til formål at understøtte Orifarms fremtidige vækst.

Der er dog tale om en ren kapitalindspøjtning. Der følger ikke ejerandele med i transaktionen.

Det slog Hans Bøgh-Sørensen fast allerede for godt en måneds tid siden, da TV2 Fyn var på besøg på Orifarm.

- Der er ikke en ny medejer, men alene kapital, vi får skudt ind i virksomheden, så vi kan sætte turbo på væksten, sagde Hans Bøgh-Sørensen.

Orifarm købte i 2020 den japanske koncern Takeda for 4,6 milliarder kroner.



Den strategiske investering ventes at styrke Orifarms fortsatte ekspansion i Europa, både organisk og gennem opkøb, og derved øge adgangen til medicin af høj kvalitet til overkommelige priser for så mange forbrugere som muligt, skriver Orifarm i en pressemeddelelse.

Orifarm blev grundlagt i 1994 af Hans og Birgitte Bøgh-Sørensen og vil efter denne transaktion fortsat være ejet af familien.

- Siden grundlæggelsen af Orifarm for over 30 år siden har drivkraften til kontinuerlig vækst og udvikling været hjørnestenen i vores succes. Som familieejet virksomhed med fælles ejerskab mellem flere generationer er det vigtigt, at Orifarm bibeholder en finansiel fleksibilitet for fortsat at kunne indfri vores vækstambitioner. Derved kan vi fortsætte med at levere lægemidler, der er til at betale, mens vi fortsat er tro mod vores historie, og måden hvorpå vi ønsker at drive forretning på i Orifarm. Efter nøje overvejelser er vi meget begejstrede for at indgå partnerskab med Carlyle, en internationalt anerkendt og ledende finansiel partner, som kan supportere os i Orifarms næste vækstkapitel, siger Hans Bøgh-Sørensen.