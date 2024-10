Vi kørte uden billet i letbanen i en uge - så let var det

Oplevelsen har indtil nu været, at snyderne forlader toget ud af den ene dør, så snart en kontrollør går ind ad en anden dør i toget. Dette skete dog ikke under TV 2 Fyns optagelser, idet der ikke var en eneste kontrollør på noget tidspunkt i løbet af de syv dage.



- For kontrollørerne er det vigtigt, at de er flere på arbejde i samme tog, så folk ikke kan stikke af. Det skal ikke være let at snyde, siger Tim Vermund.

Så meget koster det, hvis du bliver fanget

Selv om det er nemt at snyde og køre gratis med letbanen, er det en dyr fornøjelse, hvis du bliver opdaget.

- Det er også dybt pinligt. Jeg har svært ved at forstå det, når en billet koster 15 kroner, siger Tim Vermund.

Det koster 1.000 kroner i afgift - 500 kroner, hvis du er barn.

- Det er dumt at spare 15 kroner, når man så risikerer at få en høj afgift. Hvis man spekulerer i det, er det en stor risiko at tage, fortæller Tim Vermund.

Hvorfor har I ikke gjort noget mere noget før?

- De fleste har det bedre med tillid end kontrol. Det skulle også først være nemt og overskueligt at købe billet.

Er det ikke jeres ansvar, at folk får deres billet tjekket i letbanen?

- Folk har et ansvar for at betale for offentlig transport. Man snyder fællesskabet, hvis man kører uden billet.