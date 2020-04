Vi sender blomster til hinanden: - Det er en halv mors dag

- Det er en meget anderledes påske.

- Det er en halv mors dag, føler vi. Alle sender buketter til dem, der sidder derhjemme alene, fortæller Britt Bendtsen, blomsterdekoratør og daglig leder af Blomsterværkstedet Tine P på Dalumvej i Odense.

Mens TV 2/Fyns fotograf er til stede for en snak med den travle og smilende blomsterdekoratør, er det meget tydeligt, at Britt Bendtsen og kollegaerne ikke bare har travlt med at binde buketter.

De har ekstraordinært travlt.

Men selvom der er pres på, oplever Britt Bendtsen ikke problemer i butikken. Hun fortæller, at kunderne er gode til at holde afstand.

- Og folk er gode til at sige "det er din tur" og gode til at spritte af, når de kommer ind.

- Generelt synes jeg, folk er gode, for vi kan ikke nå det, vi gerne vil. Vi kan blandt andet ikke nå at lave sammenplantninger, siger hun og tilføjer, at hun synes folk er gode til at huske på hinanden.

Nedlukningen af Danmark på grund af risikoen for at sprede smitte med coronavirussen betyder som bekendt, at det er småt med at besøge hinanden og mødes til sammenkomster og middage.

Men det forhindrer ikke danskerne i at finde andre veje til at holde kontakten med hinanden - blandt andet med blomster.

- Lige siden det begyndte med, at vi ikke må være sammen, har vi bare haft så travlt.

Men i modsætning til blomsterværkstedets dage før covid-19 omklamrede den danske hverdag fylder buketterne væsentligt mere i de ansattes arbejdsdag.

- Der er en forandring. De sender blomster til hinanden, fortæller Britt Bendtsen og sender kunderne en kærlig påsketanke:

- Folk er så søde. Vi gør alt for at servicere vores kunder, og vi er glade for at de støtter os. Så har vi arbejde bagefter.