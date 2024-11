Viceborgmester kæmper for stort event til Odense

Første viceborgmester i Odense Kommune Andreas Møller (M) vil have DIF DM-UGEN til byen. Han har derfor indsendt et initiativretsforslag til byrådet om, at Odense skal afsøge muligheden for at blive værtsby for DIF DM-ugen i 2027 eller 2028.

- Odense skal satse massivt på at blive landets førende sports og Eventby, og med et værtskab af DIF DM-UGEN, med alt fra Billiard, Bowling, Cykel og Para-atletik, vil et værtsskab viser vores by for den bedste side, og samtidig giver respekt og anerkendelse til alle vores sportsgrene og frivillige der knokler i vores by, udtaler Andreas Møller i en pressemeddelelse.