Video med skuddræbt: Han talte direkte til unge bandemedlemmer

På de sociale medier florer der i øjeblikket en video af Abdinur Mohamed Ismael, der onsdag blev dræbt af et skud i Vollsmose.

Læs også Abdinur blev dræbt: - Han var verdens gladeste person

I videoen tager han afstand fra de bandekriminelle i bydelen og tiltaler de unge i miljøet, som han mener er ude på et skråplan.

- Der, hvor de unge er, det er langt væk. Man kan ikke nå dem, siger Abdinur Mohamed Ismael på den grynede video.

- Må Gud vise de unges hjerter den rette vej. Må Han lade dem forstå sandheden.

Han kunne ikke forhindre det

Videoen er optaget i midten af 2019 og blev blandt andet til i forbindelse med den 31-åriges arbejde som frivillig støtte-kontaktperson for de unge i området.

Det fortæller beboerformanden i Egeparken, hvor drabet fandt sted, Abdinoor Adam Hassan.

Er der resultater med de unge mennesker? Det ser ikke sådan ud Shabaz Aslam, boksetræner, Vollsmose

I sit arbejde opfordrede Abdinur Mohamed Ismael som på videoen de unge til at vende kriminaliteten ryggen. Alligevel endte han selv som offer for det, han prøvede at bekæmpe.

- Det gør mig rigtig ked af det. Han vidste noget, han kunne tale til dem, men han kunne ikke forhindre det, siger Abdinoor Adam Hassan.

Mangler handling

Shabaz Aslam har boksetrænet unge i Vollsmose de seneste 20 år, og han efterlyser handling fra kommunen. Ifølge ham bliver det fremlagt, som om det går godt, og det hele er grønt i området.

- Men er der resultater med de unge mennesker? Det ser ikke sådan ud, siger han.

- Folk er trætte og vil gerne se handling nu. Efter drabet begynder folk at stå sammen, de gider det ikke mere.

Læs også Efter skuddrab: Flere hundrede samlet for at mindes

Ifølge boksetræneren er det primært, fordi de unge i Vollsmose keder sig.

- De unge skal motiveres, der skal ske noget. De skal dyrke noget sport og komme væk fra de dårlige miljøer. Men der skal være nogen, der kan guide dem. Rollemodeller og ildsjæle, der kan tage fat i dem, siger bokseren.

- Det kan ikke passe, der skal være 50 unge, der styrer titusindvis af mennesker i området.

Eskalering i bandekriminaliteten

Egeparkens beboerformand er også medlem af byrådet for socialdemokraterne. Han er langt hen ad vejen enig i kritikken.

Men han peger også på en eskalering i bandekriminaliteten.

- Vi har gjort meget i kampen mod banderne, men nu har de konstitueret sig på en helt anden måde og er begyndt at vise sig frem igen, siger han.

- Vi skal komme i gang - vi har altid været i gang - men der skal gøres meget mere.

Læs også Mere politi til Fyn: Skuddrab lander nu på justitsministerens bord

Ifølge formanden er det derfor borgmesteren, der igen skal have en dialog med Fyns Politi for at finde ud af, hvor der skal sættes ind.