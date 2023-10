Video viser demonstranter, der hylder Hamas

Videoer fra en propalæstinensisk demonstration i centrum af Odense viser, at en større folkemængde hylder Hamas og opfordrer til angreb på Tel Aviv, det skriver Berlingske.

På videoen – som angiveligt er filmet i Nørregade – kan man høre en større gruppe demonstranter råbe i kor på arabisk.

Fyns Politi siger over for Berlingske, at “det meget ligner”, at videoen er filmet i Nørregade i Odense. Men politiet ved ikke med sikkerhed, hvilken dag videoen er optaget.

- Der har de seneste uger været flere anmeldte og uanmeldte demonstrationer i Odense, siger kommunikationsrådgiver ved Fyns Politi Sunniva Pedersen-Reng til Berlingske.

Politiet oplyser samtidig, at sagen og ytringerne under demonstrationen undersøges.