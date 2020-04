Videodagbog: Sundhedspersonale lærer af hinanden

Overlæge fra Odense Universitetshospital (OUH) Morten Sodemann beretter fra sin videodagbog torsdag om stærkt samarbejde mellem de mange forskellige specialer, der er samlet på OUHs corona-afsnit ved lungemedicinsk afdeling.

For ham har det været godt at møde læger fra andre specialer, der ved noget, han ikke gør.

- Så kan man give patienten en ordentlig behandling for en gangs skyld. Man kan behandle hele patienten. Det er mange år siden, man har kunnet det, fortæller Morten Sodemann i sin videodagbog til TV 2/Fyn.

Læs også Videodagbog: - Det er som at være Palle alene i verden

Til dagens videodagbog har overlægen samlet tre sygeplejersker fra tre forskellige afdelinger, der er flyttet til corona-afsnittet.

De er enige i overlægens betragtninger.

- Man kan tilegne sig nye kompetencer og gøre brug af hinanden, fordi der er så mange forskellige afdelinger samlet på et sted, siger Louise Tvede, der er sygeplejerske på OUHs corona-afsnit.

Forståelse og åbenhed

Åbningen af corona-afsnittet på Odense Universitetshospital er, ifølge sygeplejerskerne, forløbet gnidningsfrit.

- Vi har ligesom alle været indstillet på fra starten, at vi har et fælles udgangspunkt. Der er ikke nogen vante rutiner på afdelingen. Vi skal starte en ny afdeling op sammen, siger Louise Tvede.

Læs også Videodagbog: Overlæge besøger ny podeklinik til børn på OUH

Hun bakkes op af Maja Maraszek, der også er sygeplejerske på corona-afsnittet.

- Der har været åbenhed om, at nogle ikke har været vant til at arbejde på et sengeafsnit. Så man har kunnet hjælpe hinanden og ikke været bange for at sige, hvis der var noget, man ikke kunne finde ud af, siger hun.

Respekt for corona

Ingen af sygeplejerskerne er bange for corona-virus.

- Man har da respekt for sygdommen. Man kan se, at det også er sunde, raske og unge mennesker, der bliver ramt, fortæller en tredje sygeplejerske fra corona-afsnittet Krestina Juel Jensen.

I sygeplejerskernes omgangskreds har der været betænkeligheder ved, at de har arbejdet på corona-afsnittet.

Læs også Forsamlingsforbud: Politi uddeler store bøder til fodboldtilskuere

- Det har sat nogle tanker i gang hos familie og venner, siger Maja Maraszek.

Louise Tvede har dog været glad for, at hun har været på corona-afsnittet ved lungemedicinsk afdeling.

- Jeg synes, det har været rart at komme hen på afdelingen og se, hvad sygdommen indebærer og afmystificere den, siger hun.