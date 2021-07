Vidne så gaderøveri fra sin lejlighed midt om natten

En 22-årig mand blev lørdag til søndag nat overfaldet af to gerningsmænd, der ville røve ham for hans værdigenstande. Heldigvis så et vidne episoden fra en lejlighed og løb ned og hjalp.

Fyns Politi modtog anmeldelsen klokken 04.13 natten til søndag.

Anmelderen havde overværet gaderøveriet fra sin lejlighed i Vintappestræde i Odense, hvorefter han ringede 112. Efterfølgende løb han ned på gaden og hjalp den forurettede.

- Det er jo forbilledligt, at han hjælper så hurtigt, siger vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss.