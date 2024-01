Viggo Jensen rodet ind i stort mysterie

For da Tipsbladet ringede til Viggo Jensen, tog sagen en dramatisk udvikling. Den 78-årige trænerikon afviste purre, at han skulle havde lavet en aftale med den hæderkronede klub, der har to danske mesterskaber i bæltet.

Og så var fanden løs i Laksegade - eller Gillestedvej om man vil.

- Jeg må indrømme, at da jeg blev ringet op af Tipsbladet, der fortalte mig, at Viggo ikke mente, der var lavet en aftale, der blev jeg lidt rystet, fortæller Dennis Witek, der taget fejlen på egen kappe.

Hvordan kunne fejlen opstå?

Bestyrelsesmanden forklarer miseren med, at klubbens tidligere trænerteam havde en aftale med Viggo Jensen om, at de kunne give ham et kald, hvis de havde spørgsmål, eller der var problemer, som de ville have en holdning til.

- Viggo kommer jo i klubben og ser de fleste hjemmekampe, så han kender holdet, og aftalen var, at de kunne kontakte ham, hvis de havde brug for rådgivning. Men de har ikke brugt ham til noget, for det har jo kørt fint, så der har ikke været det store behov, siger Dennis Witek med henvisning til, at klubbens placering som nummer 3 i Danmarksserien har givet den nu tidligere cheftræner Andreas Bech nye muligheder i Næsby.