Vigtig passage i Odense åbner igen

Efter seks år med byggeri og mere end tre år med en spærret bymidte åbner den vigtige passage mellem Overgade og Vestergade i det centrale Odense igen. Det oplyser kommunen.

- Vi har arbejdet målrettet på at åbne passagen så hurtigt som muligt af hensyn til butikkerne og de mange fodgængere, som har måttet tage en omvej rundt om byggepladsen de seneste tre et halvt år, siger Stig Langsager, der er projektleder på Fra gade til by-projektet i Odense.

Åbningen kommer til at ske fredag den 13. november.

På grund af corona-situationen har kommunen måttet aflyse stort set alle planlagte festligheder i forbindelse med åbningen.

Ifølge folkene bag projektet vil der dog alligevel komme lidt fest og musik i forbindelse med åbningen. Det forbliver dog en hemmelighed, hvad der kommer til at ske.

Borgmester: Svært at drive forretning

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) erkender, at det har været en træls periode for odenseanerne, især de, der bor og handler i området omkring bymidten.

- Det har bestemt ikke altid været nemt at drive forretning i en bymidte under forandring. Nu kommer vi for alvor til at opleve den gode forvandling af Thomas B. Thriges Gade fra buldrende hovedvej til levende byrum, siger Peter Rahbæk Juel i en pressemeddelelse.

Der bygges fortsat i området og på Odense Letbane. Hele projektet Fra gade til by forventes at stå færdigt i efteråret 2021.