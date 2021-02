Vigtig topkamp i vente: Odense Håndbold spiller på udebane i Herning

Odense Håndbold har de seneste uger ligget i top i Bambusa Kvindeligaen. Og onsdag aften har det orange hold muligheden for ikke kun at beholde sin topplacering, men også at lægge afstand til ligaens nummer to Viborg HK.

Denne gang drager Odense Håndbold nemlig til Midtjylland, hvor de skal møde ligaens nummer fire, Herning-Ikast.

Og der er lagt op til en spændende kamp. Sidst de to hold mødte hinanden, endte det nemlig i et stort drama, hvor Odense Håndbold blot i sidste sekund sikrede sejren.

Herning-Ikast er desuden inde i en god stime, hvor de blandt andet har vundet over ligaens nummer fem København Håndbold, men også over Ikast HK, der altså lige nu lige som Odense Håndbold har 36 point. Før et nederlag til Team Esbjerg i den seneste runde var Herning-Ikast desuden inde i en sejrsstime på otte kampe.

Den samlede stilling i Bambusa Kvindeligaen ser lige nu sådan ud:

Placering Hold Kampe Mål Point 1 Odense Håndbold 20 550-470 36 2 Viborg HK 21 652-526 36 3 Team Esbjerg 20 614-476 34 4 Herning-Ikast Håndbold 20 546-467 27 5 København Håndbold 20 547-502 26 6 Nykøbing F. Håndboldklub 21 617-585 22 7 Silkeborg-Voel KFUM 20 514-515 20 8 Århus United 21 495-498 20 9 Holstebro Håndbold 20 471-503 17 10 Ajax København Kvinder 21 497-540 15 11 Randers HK 21 483-564 13 12 Horsen Håndbold Elite 21 417-543 11 13 Skanderborg Håndbold 20 445-586 6 14 Vendsyssel Håndbold 20 441-568 3

Forventer et lige opgør

Cheftræner for Odense Håndbold, Ulrik Kirkely, siger selv om den forestående kamp, at det bliver en udfordring.

- Jeg forventer et helt lige opgør. Herning-Ikast Håndbold har leveret på et flot, højt niveau i 2021 i både Bambusa Kvindeligaen og EHF-Cuppen, så vi skal ramme vores højeste niveau for at hente to point, siger Ulrik Kirkely i en pressemeddelelse.

Kampen fløjtes i gang kl. 20.30, og du kan se den på TV2 Sport.

Cheftræner Ulrik Kirkely forudser, at aftenens kamp mod Herning-Ikast Håndbold bliver en udfordring. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix