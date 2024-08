Alle sejl var sat til, da Viktor Axelsen fredag blev hyldet på rådhuset i Odense.

Og seancen udnyttede han til at dele et budskab, som tydeligt lå ham meget på sinde. I hvert fald var det svært for den høje dreng fra Fyn at holde tårerne tilbage undervejs.

Det handlede om at være en god kammerat og at respektere hinanden.