Viktor Axelsen kan vinde Årets Sportsnavn - igen

I 2017 blev fynske Viktor Axelsen kåret til Årets Sportsnavn, og nu kan han blive det igen.

Denne gang er han nomineret for sin historiske triumf ved All England i foråret. Her sikrede badmintonspilleren, at en dansker for første gang i 20 år vandt den eftertragtede pokal.

Med armene over hovedet og tårerne løbende ned ad kinderne lod Viktor Axelsen sig hylde i Birmingham Arena, efter han med de overbevisende cifre 21-13 21-14 havde slået den førsteseede Chou Tien Chen fra Taiwan i finalen.

- En All England-sejr er det, som Viktor Axelsen har manglet på medaljehylden og har drømt om, siden han var en lille knægt i Odense. At han hiver sejren hjem i så overlegen stil, sætter kun en tyk streg under, at han er blandt verdens allerbedste i sin disciplin. Derfor fortjener han i den grad også denne nominering, fortæller Niels Nygaard, der er formand for Dansk Idrætsforbund (DIF) og formand for dommerkomitéen bag Årets Sportsnavn 2020, i en pressemeddelelse.

2020 var et svært år

Årets Sportsnavn, der er Danmarks fornemmeste idrætspris, uddeles i samarbejde mellem DIF og Team Danmark.

Også hos Team Danmark sendes der flotte gloser i Viktor Axelsens retning. Formand Lars Krarup kalder All England-sejren for et stort lyspunkt i et svært sportssår.

- Viktor Axelsen har gennem en lang årrække været en af verdens allerbedste i en sport med et meget højt internationalt konkurrenceniveau. 2020 har været et svært år for rigtig mange atleter, men Viktors sejr ved All England er af en kaliber, som lyser sportsåret op. All England er en af verdens mest fornemme turneringer, og når man ser Viktor Axelsens reaktion, da sejren er sikret, er man ikke i tvivl om, hvor stort det er for en dansker at vinde All England. Han er en meget fortjent kandidat til Årets Sportsnavn, siger Lars Krarup.

Dommerkomitéen H.K.H. Kronprins Frederik

Michael Laudrup, Sportens Hall of Fame

Camilla Martin, Sportens Hall of Fame

Kulturminister Joy Mogensen

Adm. direktør i Team Danmark, Lone Hansen

Bestyrelsesformand i Team Danmark, Lars Krarup

Adm. direktør i DIF, Morten Mølholm Hansen

Bestyrelsesformand i DIF, Niels Nygaard (formand for komitéen)

Foruden at vinde All England blev 2020 også året, hvor Viktor Axelsen i oktober blev far til datteren Vega. Det er derfor et vildt år, den unge badmintonstjerne ser tilbage på.

- At vinde All England var en drengedrøm, der gik i opfyldelse. Følelserne sad og sidder uden på tøjet, når al den hårde træning og al den tid, jeg har brugt i hallerne, forløses. Det har været et meget specielt år, men jeg vil nok altid se tilbage på 2020 med gode minder om de nye titler, siger Viktor Axelsen.

I 2020 vandt Viktor Axelsen desuden EM for hold med Danmark, tabte finalen i Malaysia Masters til verdens nummer et, Momota, og nåede semifinalen i Indonesia Masters, før badmintonverdenen 'lukkede ned' på grund af coronaen.

De to andre nominerede til Årets Sportsnavn er fodboldspiller og landsholdsanfører Pernille Harder og banelandsholdet i cykling.