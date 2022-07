Vil ekspropriere støjplagede naboer: Nu svarer ministerie på rådmands forslag

Transportminister Trine Bramsen (S) har ikke mulighed for at ekspropriere yderligere eller genoptage ekspropriering af de støjplagede ejendomme i forbindelse med Odense Letbane.

Det oplyser Transportministeriet i et skriftligt svar til TV 2 Fyn.

Det sker i forlængelse af by- og kulturrådmand Søren Windells (K) forslag om at ekspropriere de værst plagede naboer til letbanen, så de ikke skal døje med støj i flere år.

I den forbindelse skulle transportminister Trine Bramsen (S) muligvis gøre sin indflydelse gældende, lød det fra rådmanden.

Men i det skriftlige svar skriver ministeriet følgende:

- Transportministeriet oplyser, at der ikke er modtaget en henvendelse fra Odense Kommune vedrørende ekspropriering. Transportministeriet vil i tilfælde af en henvendelse om ny ekspropriation ved Odense Letbane ikke være myndighed - det vil være Ekspropriationskommissionen, hvorfor henvendelsen vil blive videresendt, skriver Transportministeriet i et svar til TV 2 Fyn.

Ikke en sag for Transportministeriet

Ifølge Transportministeriet henviser rådmanden til Lov om Odense Letbane. I den forbindelse kan ministeriet i den sammenhæng oplyse, at denne lov handler om ekspropriation i forbindelse med selve byggeriet af letbanen.

- Den giver derfor ikke hjemmel til at ekspropriere efter, letbanen er begyndt at køre, uddyber ministeriet yderligere.

Ekspropriationskommissionen kan derimod se på gener, der udspringer af letbanens anlæg heriblandt de "højere støjgener end forventet". Denne kommission er en uafhængig instans, der kun er underlagt Folketinget som myndighed, lyder det.

- Det vil derfor ikke være Transportministeriet eller transportministeren, der kan håndtere henvendelser om ny ekspropriation ved letbanen, understreger Transportministeriet i svaret.

- Jeg giver ikke op

By- og kulturrådmand Søren Windell kalder det "prisværdigt", at pressen så hurtigt kan skaffe svar fra ministeriet:

- Jeg vil dog gerne se det officielle svar, som jeg via Odense Kommune har stillet, for jura kan ofte fortolkes på flere måder, udtaler Søren Windell og fortsætter:

- Jeg giver ikke op i kampen for at hjælpe de støjplagede borgere langs letbanen.

Tidligere har Søren Windell udtalt til TV 2 Fyn, at der er 138 matrikler, der har skrevet sig på som naboer til letbanen. Det er dog ikke alle naboer langs letbanen, der bør have mulighed for at få deres bolig eksproprieret. Det er de hårdest ramte naboer som skal have hjælp hurtigst muligt, mener rådmanden.

I et notat til Odense Kommunes Økonomiudvalg fremgår det, at de midlertidige tiltag for at mindske støjen ikke har haft den ønskede effekt, og der kan derfor være lange udsigter til en permanent løsning for letbanens naboer.