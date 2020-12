Vil have flere elbiler: Kommune nedsætter ekspertgruppe

Bag rattet på en af Odense Kommunes elbiler sidder by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V). Og hans ambition er, at endnu flere odenseanere skal køre i elbiler.

- En fjerdedel af de biler, der bliver solgt i Odense, det er elbiler, men vi skal langt højere op. Det skal gøres attraktivt og nemt at vælge en elbil, siger Christoffer Lilleholt til TV 2 Fyn.

For at nå den målsætning her By- og Kulturudvalget i Odense nedsat en ekspertgruppe, der i det nye kvartal skal komme med en række anbefalinger til politikerne i Odense om, hvordan den målsætning nås.

Hvem er ekspertgruppen? Den nyligt nedsatte ekspertgruppe består af følgende fire personer: Formand Lærke Flader, branchechef i Dansk Elbilalliance

Ilyas Dogru, chefkonsulent i FDM

Jytte Reinholdt, direktør i Fynsk Erhverv

Torben Sigsgaard, repræsentant fra Lungeforeningen og professor ved Miljø, Arbejde og Sundhed på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet Kilde: Odense Kommune Se mere

- Vi skal hjælpe dem med at se på, hvad det kræver, at omstille biler i Odense til elbiler. Særligt i forhold til, hvor det vil være oplagt at sætte ladestandere op, hvilke ladestandere der vil være de rigtige at sætte op, hvilke virksomheder kan sætte standerne op, og hvordan kan det gøres mest omkostningseffektivt, siger Lærke Flader, der er formand for dne nyligt nedsatte ekspertgruppe.

Privatbillismen skal udlede mindre CO2

I 2030 vil Odense være en klimaneutral by, og for at nå den målsætning er man begyndt at udfase brugen af kul på Fynsværket.

Men i dag står privatbillismen for 28 procent af byens CO2-udslip, og derfor mener Christoffer Lilleholt altså, at der skal flere elbiler på gaden.

- Det er et nyt område at gå ind i, og man køber jo ikke en elbil, hvis der ikke er ladestandere i byen. Og derfor skal vi finde ud af, hvordan vi nemmest, billigst og bedst får flest mulige ladestandere i byen, siger rådmanden og fortsætter:

- Odense skal være det sted, hvor man har lyst til at købe en elbil. Vi vil være klimaneutrale i 2030, og det bliver vi kun, hvis vi får endnu flere grønne biler på gaderne.