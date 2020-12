Vil have stadionsag fuldt belyst: - Vi skal til bunds i, om kommunen gør noget ulovligt

Det konservative byrådsmedlem i Odense Tommy Hummelmose vil til bunds i sagen om Odense Stadion. Det sker, efter at TV 2 Fyn torsdag har kunnet afsløre nye detaljer i sagen.

Det handler om lejekontrakten for stadion mellem Odense Kommune, der ejer og udlejer stadion, og OB's ejerselskab, Odense Sport & Event, der lejer sig ind til en leje på 1,75 millioner kroner om året mod at kunne bruge stadion op mod 25 gange på et år. Resten af året har kommunen den fulde råderet over stadion, men tallene fra de seneste fire års aktiviteter viser, at kommunen i en forsvindende lille grad selv bruger sine egne stadionfaciliteter.

Ud af i alt 90 dage, hvor stadion er blevet brugt de seneste fire år, sidder OB på de 87. Og den seneste gang ligger mere end to år tilbage. Det giver kommunen et forklaringsproblem ifølge kommunalforsker, fordi det er kommunens råderet, der er med til at holde lejeprisen nede for OB.

Nu vil Tommy Hummelmose sammen med partiets rådmand, Søren Windell, rejse spørgsmålet i Økonomiudvalget.

- TV 2 Fyns dækning kalder på politisk handling. Det skriger på oplysning. Jeg var faktisk lidt chokeret over, at der kan være nogle potentielle juridiske uoverensstemmelser omkring stadion. Byrådet er nødt til at blive involveret i, hvad der er op og ned, og vi har brug at få gravet til bunds i, om kommunen gør noget ulovligt, siger han.

Savner at blive involveret

Et flertal i Odense Byråd bestående af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre afsatte under budgetforhandlingerne i efteråret 35 millioner kroner til stadionforbedringer. Grundtanken er, at andre investorer - heriblandt Odense Sport & Event - også skal lægge penge på bordet for at gøre projektet til virkelighed.

OB har præsenteret kommunen for et noget dyrere projekt med et helt nybygget stadion til en samlet pris på 262 millioner kroner. Et projekt, TV 2 Fyn gennem aktindsigt kunne løfte sløret for tilbage i september.

I det budget, OB sammen med ingeniørfirmaet Rambøll skitserede, tegner Odense Kommune som stadionejer sig for udgifter på 149 millioner kroner, hvis projektet skal blive til noget.

Men hos oppositionen er Tommy Hummelmose frustreret over, hvad han kalder "skjult håndtering".

- Jeg føler, der er så mange ting omkring Odense Stadion, vi ikke ved. Det var noget, der kom ud af det blå under budgetforhandlingerne, og ingen af os fik meget at vide, da vi forhandlede. Lige nu er der afsat 35 millioner, men vokser det til mere? Vil det kunne sælges? Hvad vil en pris i så fald være? Ingen af de her drøftelser er vi blevet involveret i. Jeg er blevet mere oplyst af at læse TV 2 Fyns artikler end på noget andet tidspunkt i hele det her forløb, siger han.

- Hvorfor er det så farligt?

Odense borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), har ikke ønsket at stille op til interview om Odense Stadion, og på spørgsmål vedrørende de kontraktmæssige forhold henviser han til by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V). Han har heller ikke ønsket at stille op til interview.

Borgmesteren er kommet med et skriftligt svar på e-mail:

”Det første vigtige skridt er at mødes med de forskellige parter og investorer. Vi skal have gang i arbejdet for at finde ud af, hvilket konkret projekt vi kan blive enige om – til gavn for hele byen og særligt bydelen omkring stadion. Derfor ønsker jeg ikke lige nu at gå ind i detaljerede diskussioner om projektet.”

Hvad siger du til borgmesterens svar? At han gerne vil mødes med parterne først?

- Den køber jeg ikke. Hvis Peter (Rahbæk Juel, red.) er interesseret, kan han sagtens tage en fortrolig drøftelse med byrådets partier. Jeg forstår ikke, hvorfor det er så farligt at tale åbent om. Jeg synes, der er behov for en åben, politisk diskussion af, hvad vi i Odense Kommune vil med Odense Stadion. Og jeg savner at hele byrådet bliver inviteret ind i de drøftelser.

Nye krav til stadions i Superligaen betyder, at man inden 2028 skal have overdækket alle tilskuerpladserpladser på Odense Stadion, hvis man stadig ønsker at spille i øverste danske fodboldrække. I dag er kun en tredjedel af tilskuerpladserne overdækket. Og det er derfor, flertallet har sat penge af til projektet.