Vil hjælpe udsatte: 125.000 kroner doneret til foreninger

Seks frivillige foreninger og organisationer har tilsammen fået bevilget 125.000 kroner af Odense Kommune til at skabe aktiviteter, der skal komme især udsatte børn og ældre til gode.

- Coronakrisen rammer en by som Odense på alle mulige leder og kanter. Vi ser det på arbejdsmarkedet, vi ser det på kommunen, men der er også dem, der har problemer i livet. Derfor vil vi gerne støtte de foreninger, som vil være der for dem, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

Puljen er på 300.000 kroner, som kan søges af organisationer og foreninger, der vil starte initiativer op til især udsatte borgere under coronaudbruddet. Nogle af dem lider rigtig meget under at være blevet isoleret, forklarer borgmesteren.

- Mange af os har en familie eller nære relationer, som vi er tætte med, men det er der også mange mennesker, der ikke har, forklarer borgmesteren og fortsætter:

Det kan faktisk være livsvigtigt for dem, at der er nogen, der kan holde kontakten til dem.

Første runde

De 125.000 kroner udgør første runde af tre af uddelingen af akutpuljen på 300.000 kroner. Pengene kommer fra de ni millioner kroner, som i kommunens budget for 2020 var blevet afsat til at arbejde med øget frivillighed.

Foreningerne, der har fået midler i første runde, er blandt andre Red Barnet Odense, landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade og netværk for selvmordsramte.

- Der er kommet hjælp til dem, der er truet af selvmordstanker, der er kommet hjælp til Red Barnet, Nefos har fået hjælp, og der er også givet hjælp til en forening, som sørger for, at der er musik og koncerter udenfor til folk, der ikke selv kan komme uden for huset, eller plejecentre eller andre steder, der har fået hjælp, uddyber Peter Rahbæk Juel.

Beløbene, de forskellige foreninger har fået, varierer fra 2.500 kroner til 59.000 kroner og går til alt fra telefonisk rådgivning til udendørskoncerter i de forskellige foreninger.

175.000 kroner tilbage

Nu hvor første del af puljen er blevet fordelt, kan kommunen se frem til at uddele de resterende 175.000 kroner over to runder mere.

- Nu har vi delt 125.000 kroner ud, og der er fortsat penge, der skal deles ud, forklarer borgmesteren.

Og det er penge, kommunen gerne vil have kommer borgerne til gavn snart.

- Er der foreninger eller andre derude, der gerne vil trække på den her akutpulje, så kan jeg varmt anbefale, at man går ind på Odense Kommunes hjemmeside og læser, hvordan man kan søge dem, afslutter borgmesteren.