Vil samarbejde om at fylde lejr: - Frivillige organisationer er uundværlige

Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune har tirsdag drøftet Red Barnet Odenses kritik af kommunens hjælp til at finde udsatte børn til sommerens ferielejr.

Vi skal nok gøre vores til, at de lejre vil blive fyldt op. Susanne Crawley, (B), Børn- og Ungerådmand, Odense Kommune

Mandag kunne TV 2/Fyn fortælle, at Red Barnet Odense savnede opbakning fra Odense Kommune til at finde deltagere.

Det skulle, ifølge Red Barnet Odenses formand, blandt andet være årsagen til, at de manglede omkring 50 tilmeldinger. Normalt er lærere, socialrådgivere og pædagoger nemlig en vigtig hjælp til at finde udsatte børn og unge, der har brug for en alternativ sommerferie.

Det er dog forkert forstået, at Odense Kommune ikke ville samarbejde, siger Susanne Crawley.

- De frivillige sociale organisationer i Odense er helt uundværlige i det samarbejde, vi skal have om udsatte børn i kommunen, siger hun.

Ifølge hende bør hverken Red Barnet eller andre frivillige organisationer være nervøse for, om de kan finde børn nok til deres sommerlejre.

- Jeg kan betrygge alle de frivillige foreninger med, at nu, hvor vi ved, at lejrene gerne må afholdes, så skal vi også nok gøre vores til, at de lejre vil blive fyldt op, siger hun til TV 2/Fyn.

- Det handler om en smule tålmodighed

Rådmanden udtaler også, at Odense Kommune vil hjælpe med at finde deltagere ligesom de har gjort andre år.

Det, der er væsentligt, det er at vi samarbejder Tim Vermund, (S), Byrådsmedlem

Ifølge hende har det indtil for blot en uge siden været usikkert, hvorvidt sommerlejrene overhovedet ville kunne afholdes på grund af coronapandemien.

Derfor mener hun, at det er lidt for tidligt, når Red Barnet retter kritik mod Odense Kommune.

-Jeg kender formanden (for Red Barnet Odense, red.) som et engageret, ivrigt, flittigt og også lidt utålmodigt menneske. Jeg forstår godt, at når man står med en lejr, hvor man har pengene og de frivillige, så vil man selvfølgelig også gerne have børn til sin lejr, siger Susanne Crawley og understreger, at det vil kommunen naturligvis gerne hjælpe med.

Det svar falder i god jord hos byrådsmedlem Tim Vermund (S), der mandag stillede spørgsmålstegn ved kommunens håndtering ved et møde i kommunens Børn- og Ungeudvalg.

- Jeg har fået at vide, at man nu vil gå ind i et konstruktivt samarbejde for at få fundet nogle familier, der kan komme afsted på feriekoloni, og det er jeg rigtig glad for, siger han til TV 2/Fyn.

Et vigtigt samarbejde

Selvom Børn- og Ungeforvaltningen gerne vil samarbejde, fortstår Tim Vermund godt usikkerheden hos Red Barnet.

- Den følelse, de har er en følelse, de har, og derfor skal vi selvfølgeligt tage den til efterretning, siger han.

Ifølge både Tim Vermund og Susanne Crawley er samarbejdet mellem de frivillige organisationer og kommunen vigtigt.

Derfor bør man heller ikke dvæle ved kritikken fra Red Barnet, mener Tim Vermund.

- Man kan sagtens diskutere, hvem der skulle have gjort hvad, men jeg synes ikke, at det er væsentligt. Nu skal vi samarbejde om at gøre noget godt for børnene, og det er det, jeg hører, at Børn- og Ungeforvaltningen og Red Barnet gerne vil, siger han.

Nu er der kun tilbage at finde de børn, der skal deltage på årets sommerlejr. Den jagt er allerede sat ind, siger Susanne Crawley.

- Det særlige, vi kan gøre i år, er at hjælpe familierne til at blive trygge og få lyst til at sige ja til at komme med på sommerlejr, og det er der, jeg ser, vi gør nu, siger hun.