Vil sprede glæde: Gartnerier giver blomster til beboere på plejehjem

Gartnerier i hele Danmark er lige nu fyldt med planter og blomster, der grundet coronakrisen ikke bliver solgt. Planterne skulle ellers blandt andet sælges hen over påsken.

Det stopper imidlertid ikke seks gartnerier fra at sprede glæde hos beboere og personale på odenseanske plejehjem.

- Vi ved, at de ældre sidder alene på plejehjemmene, og de kan ikke få besøg. Specielt her i påsken plejer man også og mødes og glæde hinanden, siger initiativtageren og ejer af Gartneri Tvillingegaarden Jens Ingemann Pedersen og tilføjer:

- Vi håber, at blomsterne kan give lidt glæde i både vores egen, men særligt i de ældres hverdag.

Skal opretholde produktionen

Gartnerierne har på grund af coronavirus i øjeblikket svært ved at afsætte alle deres forårsblomster. Det skyldes, at de fleste markeder er lukket.

Derfor stod gartnerierne til at skulle kasserer en masse blomster, men det var Jens Ingemann Pedersen på ingen måde interesseret i.

- Jeg har også selv både en mor og svigerforældre, som jeg ikke kan besøge for tiden, Så jeg har i stedet sat nogle planter hos dem for at sprede lidt glæde. Det kan man lige så godt brede ud, fortæller Jens Igenmann Pedersen.

Ejeren forklarer, at produktion af planter ikke på samme måde kan sættes på pause, som så mange andre ting kan.

- Udfordringen er, at vi ikke har en produktion, som vi kan slukke for. Vi er nødt til at holde på vores folk og have dem gående. Hvis vi ikke opretholder produktionen nu, så har vi ikke noget at leve af til efteråret, siger Jens Ingemann Pedersen.

Mister omsætning hver dag

For at spare på omkostningerne holder medarbejderne i Gartneriet Tvillingegaarden en ugentlig fridag. Men salget er stadig svimlende lavt sammelignet med tidligere sæsoner.

- Vi sælger i øjeblikket for under ti procent af, hvad vi normalt ville sælge for, og den omsætning, vi mister hver dag og hver uge, den mister vi også på bundlinjen, forklarer Jens Igenmann Pedersen.

Selvom regeringen allerede har præsenteret flere hjælpepakker til det danske erhvervsliv, så føler Gartnieriet Tvillingegaarden stadig, at der mangler hjælp, der tilgodeser lige netop deres branche.

- Politikerne har mange gode tiltag, der forsøger at hjælpe danskerne, og de gør det alt sammen i god stil, siger han og fortsætter:

- Men vi er meget afhængige af, at politikerne får forståelse for vores situation. Jeg har stor tiltro til, at der kommer hjælp til os på et tidspunkt.