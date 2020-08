Vil stoppe salg af Fjernvarme Fyn på sociale medier - digital ekspert er skeptisk

Odense Kommune har planer om at sælge Fjernvarme Fyn til Energi Fyn for 900 millioner kroner.

Det synes Konservative i Odense er en dårlig idé, og partiet forsøger med facebookgruppen “Nej til salg af Fjernvarme Fyn” at få folkelig opbakning til at få borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og andre odenseanske politikere til at stoppe salget.

Første skridt på vejen er at få mindst 400 medlemmer i facebookgruppen i løbet af den første dag.

- Vi synes, at 400 er meget ambitiøst. Det er en teknisk sag. Man skal sætte sig ind i sagen rent teknisk for at vide, hvad man siger ja eller nej til, siger byrådsmedlem Tommy Hummelmose (K) til TV 2 Fyn onsdag morgen.

Målet er allerede nået. Onsdag eftermiddag passerede facebookgruppen 400 medlemmer.

Derfor er Konservative imod salg

Konservative er blandt andet imod et salg af Fjernvarme Fyn, fordi partiet frygter, at fjernvarmeprisen for odenseanerne kommer til at stige, selv om Energi Fyn i købet af fjernvarmeselskabet lover at sikre lave og konkurrencedygtige varmepriser.

- Jeg fornemmer, at der er en stor folkelig modstand mod at sælge Fjernvarme Fyn, for eksempel i kommentarsporet på TV 2 Fyns artikler, siger Tommy Hummelmose.

- Fynboerne kan godt se, at det ikke er en god idé at sælge vores værdier på den måde - i øvrigt til en pris, som er uhyrlig lav i forhold til den værdi, der ligger gemt i Fjernvarme Fyn, forklarer han.

Enhedslisten støtter Konservative

Odense Kommune og Energi Fyn er blevet enige om en pris på 900 millioner kroner. Da daværende borgmester Anker Boye i 2011 forsøgte at sælge Fjernvarme Fyn, lød den forventede pris på 1,6 milliarder kroner.

I Odense Byråd er det ikke kun Konservative, der er imod salget. På den anden side af det politiske spektrum sidder byrådsmedlem Reza Javid fra Enhedslisten, og han støtter Konservatives nye facebookgruppe, som han også synes godt om.

- Det er ikke så tit, det sker, siger Reza Javid.

- Vi har en fælles sag med Konservative. Vi er enige om, at Fjernvarme Fyn ikke skal sælges, men vores begrundelser er forskellige, fastslår byrådsmedlemmet.

Fakta om Fjernvarme Fyn Fjernvarme Fyn er Danmarks tredjestørste fjernvarmeselskab. Varmeselskabet er primært ejet af Odense Kommune, der ejer 97 procent. Nordfyns Kommune ejer de sidste 3 procent. Fjernvarme Fyn leverer varme til over 100.000 husstande i Odense og omegn. Virksomheden ejer de største kraftvarmeværker på Fyn, har knap 300 ansatte og er en af Europas største varmeforsyninger. Kilde: Odense Kommune Se mere

Kviklån med 40 procent i rente

Begge partier er enige om, at Odense Kommune ikke får nok ud af sælge noget så værdifuldt som Fjernvarme Fyn.

- Vi mister 40 procent af salgsprisen til staten. Det er en dårlig forretning. Odense Kommune optager et kviklån med 40 procent i rente, siger Reza Javid.

Odense Kommune får af salget på 900 millioner kroner udbetalt et beløb på 524 millioner kroner fordelt over ti år - altså med 52,4 millioner kroner om året.

Borgmester: Det skal vi bruge pengene til

Ifølge borgmesteren skal pengene bruges på velfærd - blandt andet skoler og daginstitutioner.

- Vi kan vælge at investere i velfærd for børn og ældre, hvis vi vælger at tage beslutningen om at sælge, siger Peter Rahbæk Juel (S).

- Vi vil gerne renovere og modernisere skoler og dagtilbud. De ældre trænger også til et løft, og det gør mennesker med handicap også, siger Peter Rahbæk Juel.

Fakta om Energi Fyn Energi Fyn er en regionalt forankret energikoncern ejet af 205.000 fynske andelshavere, hvilket svarer til over tre fjerdedel af Fyn. Energi Fyns historie går 125 år tilbage i tiden og har rødder i de danske andelstanke. Energi Fyn sikrer lys i mere end 86.000 gadelamper i de fynske kommuner og udskifter løbende til energirigtig belysning. Fynboerne har strøm i stikkontakten 99,997 procent af tiden. Kilde: Energi Fyn Se mere

Ekspert: 1.000 medlemmer lyder af mange, men ...

Spørgsmålet er, om Konservatives nye facebookgruppe kan nå at samle folkelig opbakning.

Filip Wallberg, der er journalistisk lektor på Syddansk Universitet og ekspert i sociale medier, er dog skeptisk over for, hvorvidt en facebookgruppe kan nå at skabe en protestbevægelse.

- Hvis udviklingen fortsætter over de næste, begynder det at ligne en vis folkelig opbakning omkring nej’et til salg af Fjernvarme Fyn, siger Filip Wallberg.

Netværk af konservative eller protestbevægelse

Facebookgruppen har onsdag aften passeret 1.000 medlemmer, men der skal mange flere til, vurderer han.

- 1.000 medlemmer lyder af mange, men hvis udviklingen ikke fortsætter, er det formentlig bare et netværk omkring Konservative og Enhedslisten, der har valgt det her til, forklarer Filip Wallberg.

Han mener ikke, det er afgørende, hvor højt antallet af medlemmer i gruppen bliver, men snarere kan gruppen på Facebook bruges som facilitator til at skabe debat om emnet i de traditionelle medier.

I løbet af august og september vil odenseanerne få mulighed for at give deres mening til kende om salget af Fjernvarme Fyn. Hvis politikerne i Odense stemmer for salget, vil handlen gå igennem inden nytår.