Vil undgå oversvømmelser i Odense: - Der er nok to løsninger

- Der er rigtig mange odenseanere, der desværre bor i nogle områder, hvor vi risikerer, at der kommer vand om 10-50 år. Derfor skal vi sikre dem, siger by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V).

Han foreslår derfor, at man undlader at bygge nye huse i de truede områder, eksempelvis i nærheden af Odense Fjord.

To løsninger

Derudover skal der gøres en forebyggende indsat i fjorden for at forhindre, at de allerede byggede huse i områderne sikres bedst muligt.

- Der er nok to løsninger: enten en sluse eller at lave diger langs. Det realistiske er nok at kigge mod digerne, rundt om Odense, og kigge ind i, hvordan vi kan sikre dem bedst, siger Christoffer Lilleholt.

Man kommer ikke uden om, at kommunen og odenseanerne skal være med til at betale for at sikre bygningerne i byen eller langs fjorden. Rådmanden vil dog også forsøge at få fonde og staten til at hjælpe økonomisk.

Arbejde målrettet med opgaven

Christoffer Lilleholt håber, at han i forbindelse med budgetforhandlingerne i kommunen kan finde penge til en form for sekretariat, hvor der kan sidde folk, som arbejder målrettet med denne opgave.

- Når klimaet ændrer sig, er det en fælles opgave at sikre sig, at de, der har bosat sig der for 30-40 år siden, fortsat kan bo der, siger Chrisoffer Lilleholt.

- Vi skal kigge på, hvor der er vand om 50 år eller 100 år. Vi regner med, at husene, vi bygger, også skal ligge der om 50-100 år, fortsætter han.

Ifølge den seneste klimarapport fra FN vil verdenshavene fortsat stige over de næste årtier, århundreder og formentlig årtusinder.