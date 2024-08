Vilde billeder: Bil brød i brand under kørslen

Beredskab Fyn rykkede tirsdag eftermiddag ud til en brand i en bil på Næsbyvej i Odense.

Alarmen gik klokken 17:00 og beredskabet rykkede hurtigt ud, men da brandfolkene ankom var der

- Vi kommer ud til, at der er en bil, der står og brænder. Hvad der er årsag til branden, det er svært at sige, men kabinen er brændt helt ud på den, siger Michael Roed, der er holdleder ved Beredskab Fyn.

Han tilføjer, at det var en dieselbil.

Føreren af bilen fortalte til brandfolkene, at den brød i brand under kørslen. Føreren nåede dog selv at komme ud af bilen uden at vedkommende fik nogen skader.