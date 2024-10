Vilde tal bag åbning: - Folk tror, vi er sindssyge

Når Power åbner kædens største forretning nogensinde på fredag i Odense, ligger der vilde detaljer bag.

Power forventer at sætte omsætningsrekord på dagen. Det betyder, at der skal omsættes for mere end 36 millioner kroner.

For at holde butikken åben helt til klokken 2, har Power kaldt 300 medarbejdere på arbejde på åbningsdagen. 50 kasselinjer vil være åbne.

Og så kommer vi til tilbuddene. Hele 25.000 varenumre bliver solgt billigere end normalt. På en halv time lokkede det 20.000 brugere omkring Powers hjemmeside, da de blev annonceret.

- Jamen, folk tror jo, vi er sindssyge. Men Power Odense er også lidt et vanvittigt projekt, siger Jesper Boysen, administrerende direktør i Power.