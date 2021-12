Vildt vejr: Isslaget på Fyn aflyste køretimer tirsdag

- Det var uforsvarligt, fordi det var for glat, fortæller ejer og kørelærer hos køreskolen, Loay Zeraig, der har været kørelærer i 17 år.

Farligt føre

Det er ikke kun de urutinerede bilister, det er farligt at bevæge sig ud på isglatte veje.

- Sådan som det har været i dag er helt vanvittigt, når man dårligt nok kunne gå uden at falde, så tænk at køre med en bil, der vejer halvandet ton, siger kørerlæreren.

Er man nødt til at sætte sig bag rattet, er der nogle ting, man skal være ekstra opmærksom på, mener Loay Zeraiq.

- Hav opmærksomhed, læs trafikken og lav forsigtige bevægelser. Især i sving skal hastigheden ned, understreger han.

Bremserne virker ikke

TV 2 Fyns reporter tog tirsdag med Loay Zeraig på en afsides parkeringsplads, hvor isslaget dominerede asfalten for at se, hvor let man risikerer at komme på afveje, hvis man ikke passer på.