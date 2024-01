Viljar Myhra er ny målmand i OB

Den 27-årige nordmand skal tørne ud for OB de næste fem år.

Det oplyser OB i en pressemeddelelse.

Viljar Myhra kommer til Odense fra den norske klub Strømgodset, hvor han har været siden 2019. Tidligere har han spillet i den anden norske klub Odds Ballklubb.



- Jeg glæder mig helt vildt til at spille for så stor en klub som OB. Jeg ser det som et stort skridt op i min karriere. I Norge ser man Superligaen som en stor liga og et godt skridt videre, så det er en liga, man gerne vil til, siger Viljar Myhra.



Også fodbolddirektør Björn Wessström ser frem til at byde den nye spiller velkommen.

- Vi har ønsket at øge konkurrencen på målmandspositionen, og derfor har vi indgået en aftale med Strømsgodset og Viljar om en permanent transfer til OB. Vi ser frem til at starte samarbejdet med Viljar så hurtigt som muligt, siger Björn Wesström.



Nordmanden er allerede nu på vej til Spanien, hvor OB er på træningslejr, for at tilslutte sig sine nye holdkammerater.