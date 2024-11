Men den oplysning forstår Regionsdirektør Jane Kragelund ikke meget af. Hun oplyser, at der findes et psykologisk beredskab, der står til rådighed alle ugens dage, døgnet rundt. Enheden holder endda til i Odense.

- Det har de ikke fået stillet til rådighed, og det kan man kun være ked af at læse. Jeg kan sagtens forstå familien, for jeg kan læse mig til, at det har været en traumatisk oplevelse, siger hun.

Det har ikke været muligt for Jane Kragelund at blive klogere på den konkrete sag inden for tidsrammen, men hun har en besked til familien:

- Jeg vil opfordre dem til at kontakte afdelingen på OUH eller Regionen, så de kan få en forklaring på deres forløb.