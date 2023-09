Ville du droppe bilen til fordel for gratis transport? Vi spurgte syv bilister - her er, hvad de svarede

Skal det være gratis at køre med bus eller letbane i Odense?



Ifølge Susanne Ursula Crawley Larsen, der er rådmand og byrådsmedlem for Radikale Venstre i Odense Kommune, er svaret ja.



Flere partier i byrådet er åbne for at diskutere forslaget, efter at TV 2 Fyn har fremlagt et notat, der viser, at gratis kollektiv trafik vil koste kommunen 226 millioner kroner ekstra hvert år.

Det sker, imens partierne i byrådet er uenige om, hvordan de vil nå i mål med at spare 100.000 tons CO2 om året i 2030.

En af måderne til at nå det mål er, ifølge Radikale Venstres Susanne Ursula Crawley Larsen, at få flere til at tage den kollektive transport.

Derfor tog vi på TV 2 Fyn til parkeringskælderen under Odense Centrum for at høre bilister, om de ville være villige til at droppe bilen til fordel for bussen eller letbanen, hvis det bliver billigere.

Men det er ikke nødvendigvis det der skal til, lyder det.

Brug for bedre transportforbindelser

- Der skal være bedre muligheder for at tage offentlig transport. Hvor jeg bor, er der ikke offentlig transport. Der er langt til det, og det kører sjældent. At gøre det gratis, vil være en stor forbedring, men det kan ikke stå alene, siger Line Nordam Gotfredsen, der er socialpædagog.

- Jeg tænker ikke, at det vil gøre en forskel for mig. Jeg kører 40 minutter for at komme rundt, aflevere mine børn og møde på arbejde. Det gør ingen forskel for mig med billigere kollektiv trafik. De fleste ruter skal køre oftere, og man skal kunne komme flere steder hen, ellers kan man ikke komme hen, hvor man vil, siger mekaniker Mikkel Dahl Caira.

- Jeg har svært ved at stille bilen, da jeg kører langt ude på landet hver dag. I bil tager det en halv time, i bus tager det en time. Så selvom det bliver gratis, så tager jeg bilen. Det gør ingen forskel, at det er gratis. Man bør udvide med flere afgange, siger Uffe Christiansen, som er skolelærer.

- Man flytter ikke mange bilister i kollektiv transport, også selvom man gør det gratis. De passagerer, der vil bruge den kollektive trafik, er dem, der ellers var gået eller havde cyklet. Dem, der ellers ikke havde foretaget turen. Hvis man vil tvinge folk i kollektiv trafik, kan man rykke bilerne ud af byen. Jeg har både brugt bil og offentlig transport, det er et valg. Det, at det er gratis, gør ingen forskel for mig, siger Emil Claus Gade, der er pensionist.

Ikke nemt at flytte bilister

Og det er noget Mogens Fosgerau, der er professor i transportøkonomi ved Københavns Universitet, kan bekræfte. For spørger man ham, er gratis offentlig transport ikke et særligt effektivt redskab, når det kommer til at spare CO2.

- Der, hvor man trækker kunder fra, er nok mest dem, som bare ville have gået derhjemme, eller dem som ville have cyklet eller gået - og man vil sådan set ikke tage ret meget fra bilisterne, siger han.

Klima- og miljørådmand Tim Vermund (S) er imod ideen om at gøre al kollektiv trafik gratis. Ifølge ham er erfaringen fra steder, hvor man har gjort dette, at 80 procent af de "nye passagerer" er trafikanter, der før gik eller cyklede. Kun 20 procent kommer fra biltrafikken.

- Så hvis man er optaget af klima, så er det en dyr måde at få flere i den kollektive trafik.

I parkeringskælderen møder vi dog også nogle, der vil være klar til at lade bilen stå:

- Gratis kollektiv transport, det siger man ikke nej til. Så ville jeg droppe bilen, siger Charlotte Heiberg Toprak, der er social-og sundhedshjælper.

- Det lyder superfint. En sænkelse af prisen vil gavne meget - både for letbane og bus. Jeg tror, at jeg oftere vil bruge den offentlige transport, hvis det var billigere eller gratis, siger handikaphjælper Emma Lykke Axelsen.

Fastholder at det er en god idé

I kommunens grønne mobilitetsplan, som er byrådets samlede plan for, hvordan man gør Odense klimaneutral i 2030, står der, at man forventer at spare 9.000 ton CO2 ved at få bilister til at skifte til kollektiv trafik.

Gratis transport er dog ikke på listen over mulige mobilitetsværktøjer.

Alligevel fastholder Susanne Ursula Crawley Larsen, at det er en god ide.

- Jeg kender godt den forskning som siger, at det er svært at flytte bilister over i den kollektive trafik ligegyldigt om man gør det gratis. Men jeg tror også, det er et øjebliksbillede. Hvis man tænker nogle år frem, og kollektiv trafik har været gratis i et stykketid og at det er det, man som borger kan regne med, så er der måske nogle der vil vælge slet ikke at købe en bil.

- Vi har næsten alle sammen en bil eller to, men på et tidspunkt vil der være nogen, som vælger ikke at have en bil, fordi den kollektive trafik er et rigtig godt bud på, hvordan man kommer rundt, siger Susanne Ursula Crawley Larsen.