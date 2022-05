Vind eksklusive billetter: Vil du med på letbanens allerførste tur?

Glæder du dig til at komme nemmere på arbejde? Kommer du til at køre om kap med toget, fordi du fortsætter med at tage cyklen? Eller har du stadig lidt svært ved at regne ud, hvor meget du egentlig kommer til at bruge byens nye transportmiddel?

Fortæl os, hvad du tænker om letbanen – og hvordan du kommer til at bruge den, i boksen nederst i artiklen for at deltage i lodtrækningen.

Letbanens første tur afgår klokken ti fra Parkering Odense Syd, som er letbanens parkér og rejs-anlæg. Adressen er Søndre Hospitalsvej 25 i Hjallese. Toget kører uden stop til Tarup Center.