Vinder pris: Fynsk robot skal bekæmpe virus

Odense-firmaet Blue Ocean Robotics vandt sammen med datterselskabet UVD Robots og Odense Universitetshospital onsdag aften den prestigefyldte europæiske robotpris euRobotics Technology Transfer Award 2020.

Juryens begrundelse er højaktuel:

“Vi har at gøre med en robot, der løser et højaktuelt problem, og samtidig har det danske konsortium været særdeles succesfulde med kommercialiseringen af robotten”, skriver juryen blandt andet.

Vinderteamet består af Hans Jørn Kolmos, professor og overlæge på Odense Universitetshospital, Claus Risager, administrerende direktør i Blue Ocean Robotics og Per Juul Nielsen, administrerende direktør i UVD Robots.

Sendes til hårdt ramte virusområder

Mange patienter får infektioner under en indlæggelse på et sygehus. Alene i Danmark er problemet så stort, at 50.000 patienter hvert år får en infektion på et sygehus og mere end 1.000 patienter dør som direkte konsekvens heraf, skriver Blue Ocean Robotics i en pressemeddelelse.

Robotten kombinerer den nyeste teknologi inden for mobile robotter med et topmodul af ultraviolet lys. UVD-robotten kan fjerne 99.999 procent af alle bakterier inden for 10-15 minutter på en patientstue.

Lige nu flyves danske desinfektionsrobotter fra UVD Robots i Odense til de hårdest ramte områder af coronavirussen, og de første robotter er allerede kørende på hospitaler i udbruddets epicenter i Wuhan.