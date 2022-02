Virksomheder får afslag på stribe - skoler kan ikke skaffe lærlinge nok

Det unge pust er en mangelvare

Selvom virksomheden Lars Broe Rustfri stål A/S har fornøjelsen af at have Matias Kronborg Lohmann og syv andre lærlinge gående, mærker direktøren stadig udfordringen med rekruttering af lærlinge. Lars Broe oplever, at gymnasierne "stjæler" de unge mennesker.

- Jeg kan ikke forstå, at der ikke er flere unge mennesker, der vil ind i det, vi laver, siger han.



Med for få lærlinge uddanner virksomheden for få svende, og i sidste ende betyder det, at virksomheder må takke nej til udbudte opgaver.