Viser vidt forskellige hastigheder - kan du stole på fartmåleren?

Ikke alle kender reglerne

Ifølge Vejdirektoratet skal man passe ekstra på, når man som bilist bevæger sig ud i et slukket lyskryds.

- Tag ikke for givet, at alle trafikanter kender vigepligtsreglerne og holder tilbage for dig, forklarer Vejdirektoratet.

- Det er afgørende, at du kører langsomt og opmærksomt og sikrer dig, at dine medtrafikanter holder tilbage, inden du begiver dig ud i krydset. Søg øjenkontakt med de krydsende trafikanter, hvis det er muligt.

I nogle lyskryds er der for den ene færdselsretning opsat et skilt med rød og hvid trekant. Det betyder, at trafikanter fra denne retning har ubetinget vigepligt, når lyskrydset er gået i sort.

Bøden for at køre over for rødt lys eller ikke at overholde højre vigepligt er 2.000 kroner.